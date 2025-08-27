La valeur du jour en Europe JD Sports : une performance contrastée au deuxième trimestre

(AOF) - JD Sports bondit de 3,38% à 97,20 pence sur la place londonienne grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Le détaillant britannique de vêtements de sport a déclaré que ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre, clos le 2 août, ont accusé un recul de 3%, après un repli de 2% au premier trimestre. Au Royaume-Uni, la baisse des ventes à périmètre constant atteint 6,1%, reflétant une comparaison difficile avec l'année précédente, lorsqu'elles avaient été stimulées par l'Euro 2024.

Par ailleurs, la tendance s'améliore aux Etats-Unis, marché où le groupe réalise près de 40 % de son chiffre d'affaires via ses enseignes JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace. Les ventes à périmètre constant ont reculé de 2,3%, après avoir baissé de 5,5% au trimestre précédent.

Les performances au Royaume-Uni ont été une "surprise négative" mais celles dans la région clé de l'Amérique du Nord ont été "meilleures que prévu. Ce qui devrait rassurer les investisseurs", relève UBS, qui maintient sa recommandation Neutre sur le dossier.

La banque suisse ajoute que "dans l'ensemble, les performances meilleures que prévu au deuxième trimestre en Amérique du Nord pourraient soutenir une réaction positive du titre, même si les inquiétudes concernant le second semestre pourraient limiter toute hausse".

Côté perspectives, JD Sports anticipe pour l'ensemble de l'exercice 2025/26 un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels conforme aux attentes, compris entre 852 et 915 millions de livres sterling , en baisse après 923 millions de livres en 2024/25.

Cette prévision ne prend pas en compte l'éventuel impact indirect des droits de douane américains, dont le groupe continue d'évaluer les conséquences.

" Dans l'ensemble de nos régions et enseignes, nous observons un consommateur résilient, mais très sélectif dans ses achats. Nous restons donc prudents quant à l'environnement commercial à l'approche du second semestre ", a déclaré le PDG Régis Schultz.

Par ailleurs, la société a annoncé un nouveau rachat d'actions de 100 millions de livres sterling.

