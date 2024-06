La valeur du jour en Europe - ING bien orientée : bonne nouvelle sur la rentabilité

(AOF) - Le titre ING (+1,9% à 15,628 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX alors que la banque néerlandaise a dévoilé un objectif de rentabilité supérieur aux attentes à l’horizon 2027 à l'occasion de sa journée investisseurs. Elle cible une rentabilité des capitaux propres de 14%, soit 0,4 point au-dessus du consensus. Entre 2024 et 2027, ING vise par ailleurs une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 4% à 5%, sachant qu’ils sont attendus à environ 22 milliards d’euros en 2024.

Les revenus tirés des commissions sont anticipés à 5 milliards d'euros en 2027, soit 1,4 milliard d'euros de plus qu'en 2023

Dans le même temps, les coûts de la banque néerlandaise ne devraient progresser que de 3% à 4% par action pendant cette période pour atteindre environ 12 milliards d'euros. Le coefficient d'exploitation est ainsi anticipé à 54% cette année et entre 52% et 54% en 2027.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est toujours anticipé à 12,5% en 2025 et le taux de distribution du dividende est fixé à 50% du bénéfice net "résilient".

UBS pensait que les objectifs étaient suffisamment ambitieux pour susciter une réaction positive de l'action aujourd'hui. L'analyste prévoit une révision à la hausse d'environ 10% du consensus de résultats pour 2027.

S'agissant de sa politique environnementale,ING continuera de gérer son portefeuille pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Comme annoncé précédemment, la banque cessera progressivement de financer la production de pétrole et de gaz d'ici 2040, tout en visant à tripler le financement des énergies renouvelables pour atteindre 7,5 milliards d'euros par an d'ici 2025. Elle a actualisé son objectif de volume durable mobilisé à 150 milliards d'euros par an d'ici 2027.

