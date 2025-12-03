 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Inditex sur une belle dynamique avant les fêtes de fin d'année
information fournie par AOF 03/12/2025 à 11:20

(AOF) - Inditex s'arroge la première place de l'indice EuroStoxx 600, bondissant de 8,38% à 53,18 euros sur la place madrilène après avoir enregistré des performances meilleures que prévu sur les 9 premiers mois de l'année. Le géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de la marque Zara a dégagé sur son troisième trimestre comptable, un résultat net de 1,8 milliard d'euros, en croissance de 9% et un Ebit de 2,4 milliards d'euros, en hausse de 11,2%. La marge brute a progressé de 79 points de base à 62,2 %,

La marge opérationnelle s'est améliorée de 137 points de base pour atteindre 24,2 %, soit environ 120 points de base de plus que le consensus.

Sur la période, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,4 % à taux de change constant, contre un consensus de 5,8 % (+4,9 % contre un consensus de 1,7 %), pour atteindre 9,8 milliards d'euros, contre 9,69 milliards attendus.

AlphaValue indique qu'Inditex a enregistré des résultats meilleurs que prévu lors du Black Friday, avec des ventes totales à taux de change constants en hausse de 10,6 % entre le 1er novembre et le 1er décembre. "Ce qui marque une nette accélération par rapport aux trimestres précédents et dépasse nos attentes et celles du marché", souligne le bureau d'études.

"Les niveaux de stocks sont bien maîtrisés, la génération de flux de trésorerie est sur le point de s'infléchir fortement et un certain nombre de considérations descendantes sont de bon augure pour les perspectives de valorisation des actions", soutient, pour sa part, Jefferies, à l'Achat sur le titre.

Inditex, qui possède également Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear et Stradivarius, comptait, au 31 octobre, 5 528 magasins dans le monde pour l'ensemble de ses marques, contre 5 667 un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INDITEX
47,4700 EUR Sibe +1,50%
INDITEX
53,2000 EUR Sibe +9,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

