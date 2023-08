La valeur du jour en Europe - Hugo Boss relève ses prévisions annuelles grâce à un solide premier semestre

(AOF) - Alors que son titre recule à la Bourse de Francfort de 1,84% à 71,62 euros, Hugo Boss a affiché de bons résultats au deuxième trimestre 2023. Le groupe allemand de mode indique une progression de 21% de son Ebit pour s'élever à 121 millions d'euros alors qu'il était de 100 millions d'euros au second trimestre 2022. Sa marge d'Ebit a augmenté de 40 points de base à 11,8%. Son résultat net a augmenté de 30% à 78 millions d'euros. En outre, ses ventes se sont accrues de 20% sur ce trimestre à 1,02 milliard d'euros contre 878 millions d'euros il y a un an à la même période.

Les revenus de la marque allemande ont continué à dépasser de manière significative les niveaux d'avant la pandémie (+52% corrigés des effets de change).

Le chiffre d'affaires dans la région EMEA a augmenté de 15 % à taux de change constants au cours des derniers trois mois pour s'élever à 620 millions d'euros. Cette performance est due à la croissance à deux chiffres sur les marchés allemands (+19%) et français (+15%), tandis que la dynamique est restée tout aussi forte au Moyen-Orient.

Outre-Atlantique, Hugo Boss a vu aussi ses ventes progresser de 20% à 236 millions d'euros sur ce second trimestre.

Sur ses six premiers mois d'activité 2023, Hugo Boss affiche des ventes en hausse de 22% à presque 2 milliards d'euros contre 1,65 milliard d'euros il y a un an au premier semestre 2022.

Son Ebit est passé de 140 à 186 millions d'euros entre janvier-juin 2022 et janvier-juin 2023. Sur cette même période, son résultat net a bondi de 35% passant de 86 à 116 millions d'euros. Et sa marge brute est passé de 1,03 à 1,23 milliard d'euros soit une hausse de 19%.

Porté par de comptes solides au deuxième trimestre 2023 et au premier semestre 2023, Hugo Boss a relevé ses prévisions de croissance pour l'exercice 2023. La société table désormais sur des ventes comprises entre 4,1 et 4,2 milliards d'euros, soit une hausse comprise entre 12 et 15% par rapport à ses estimations précédentes (augmentation d'environ 10 % pour atteindre environ 4 milliards d'euros).

L'EBIT est attendu aussi en hausse entre 20 et 25% pour atteindre une fourchette comprise entre 400 et 420 millions d'euros en 2023 comparé aux prévisions précédentes (augmentation de 10 à 20 % pour un montant de 370 à 400 millions d'euros).

" Nous ferons de 2023 une nouvelle année record, ce qui constituera une base solide pour la réalisation de notre ambition financière pour 2025 ", explique Daniel Grieder, Directeur général de Hugo Boss.

Pour 2025, l'entreprise est ainsi optimisme et vise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et un EBIT d'au moins 600 millions d'euros, soit une marge EBIT d'au moins 12%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.