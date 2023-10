La valeur du jour en Europe - HSBC va racheter pour 3 milliards de dollars d'actions

(AOF) - HSBC perd 0,67% à 597 pence, l’annonce d’un programme de rachat d’actions plus important que prévu de 3 milliards de dollars ne compensant pas des profits trimestriels un peu justes. Au troisième trimestre, le bénéfice imposable du groupe bancaire britannique a bondi à 7,7 milliards de dollars (8,8 milliards d'euros) contre 3,23 milliards de dollars, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, il ressort à 8,03 milliards de dollars, inférieur de 3% au consensus, signale UBS.

Les comptes de HSBC ont notamment profité de la non-récurrence de la dépréciation liée à la vente prévue de ses activités de banque de détail en France au troisième trimestre 2022. Leur finalisation est toujours anticipée le 1er janvier 2024.

HSBC a enregistré des provisions pour créances douteuses pour 1,07 milliard de dollars entre juillet et septembre contre 1,1 milliard un an auparavant. Elles comprennent 0,5 milliard lié à l'immobilier commercial en Chine.

Les profits de la banque ont aussi été soutenus par une activité dynamique. Les revenus d'HSBC ont augmenté de 40% à 16,1 milliards de dollars, dont 9,25 milliards de dollars, en progression de 16% pour les revenus d'intérêt.

HSBC a terminé le trimestre en affichant un ratio de fonds propres durs (CET1) de 14,9%, en amélioration de 20 points de base par rapport à fin juin. L'établissement bancaire prévoit toujours que cet indicateur évolue entre 14% à 14,5% à moyen terme.

Fort de sa solidité financière, HSBC va améliorer la rémunération de ses actionnaires. La banque a annoncé son intention de verser un troisième dividende intérimaire de 10 cents par action et de lancer un nouveau rachat d'actions à hauteur de 3 milliards de dollars. Il devrait commencer sous peu et se terminer avant l'annonce des résultats pour l'année 2023, le 21 février 2024.

Il est plus important que celui anticipé par les analystes : UBS visait 2 milliards de dollars et Stifel plus de 2 milliards de dollars

S'agissant de ses perspectives, la banque britannique vise toujours au moins 35 milliards de dollars de revenus d'intérêt cette année. Elle a déçu en prévoyant des coûts en progression de 4% en raison de l'augmentation de ses dépenses technologique et opérationnelle. Elle ciblait auparavant une hausse de 3%. Les dépenses liées à l'acquisition de SVB UK et aux investissements internationaux connexes ajouteront environ 1 % de coûts supplémentaires.

Enfin, HSBC prévoit une rentabilité des fonds propres tangibles d'environ 15% en 2023 et 2024.

