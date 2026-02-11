La valeur du jour en Europe Heineken s'illustre encore par sa prudence, mais le marché veut croire à de bonnes surprises

(AOF) - Heineken a réussi à dépasser les attentes en 2025, notamment grâce à une fin d'exercice réussie, mais a aussi livré des prévisions jugées prudentes pour 2026, un élément qui ne semblait pas trop déstabiliser le marché, habitué à ce que le brasseur néerlandais se fixe des objectifs raisonnables afin de mieux les dépasser par la suite.

Le groupe basé à Amsterdam, qui outre sa marque éponyme détient aussi les bières Amstel, Birra Moretti, Tiger ou encore Desperados, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net en hausse de 1,6%, à 28,89 milliards d'euros, en données organiques au titre de l'exercice écoulé, là où les analystes n'anticipaient qu'une croissance de 0,8%.

Ses ventes ont été dopées principalement par des pays émergents comme le Nigeria, l'Ethiopie, le Vietnam ou l'Inde, mais l'entreprise dit actuellement gagner des parts de marché sur 60% des territoires sur lesquels elle est présente, dont 80% de ses zones prioritaires.

Dans un communiqué, la société explique que ses volumes vendus ont certes baissé de 2,1% l'an dernier, mais que cette contraction a été plus que compensée par un effet "mix/prix" positif de 4,1%, qui a porté son chiffre d'affaires dans toutes les régions.

Son résultat opérationnel s'est quant à lui inscrit en progression de 4,4% à plus de 4,38 milliards d'euros sur l'exercice, dépassant là encore les prévisions du marché. Son programme de réductions de coûts, entre autres du côté du marketing, lui a ainsi permis d'améliorer sa marge d'exploitation de 0,4 point de pourcentage, pour la porter à 15,2% à la fin 2025.

A ce titre, le groupe, qui cherche à alléger ses dépenses annuelles de 400 à 500 millions d'euros, a déclaré ce matin qu'il entendait supprimer entre 5 000 et 6 000 postes au cours des deux années à venir.

Pour l'année qui vient de commencer, Heineken déclare tabler sur une hausse de son bénéfice d'exploitation entre 2% et 6% à périmètre comparable et hors effets de change.

A son point médian de 4%, cet objectif s'avère inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur une augmentation de 4,8% cette année.

Il se révèle par ailleurs également inférieur à la prévision que le groupe s'était donné l'an dernier pour son exercice 2025, comprise entre 4% et 8%.

"Heineken s'en tient à sa politique consistant à se donner des objectifs raisonnables afin d'être en mesure de faire mieux que prévu", rappellent ce matin les analystes de RBC.

"Mais cette fois, l'environnement déprimé qui caractérise l'ensemble de la consommation mondiale pourrait bien l'empêcher d'atteindre ses ambitions de faire croître son activité sur le moyen terme", tempère le broker canadien, qui affiche une opinion "performance sectorielle" sur le titre.

La prudence de la société pourrait également tenir à l'évolution de la gouvernance qui se profile. Alors que Dolf van den Brink, son directeur général depuis six ans, est appelé à quitter ses fonctions à la fin du mois de mai, le nom de son successeur n'a toujours pas été dévoilé.

Quoiqu'il en soit, le titre Heineken s'adjugeait plus de 3,4% mercredi matin vers 11h signant ainsi la deuxième plus forte progression de l'AEX à la Bourse d'Amsterdam, derrière Ahold Delhaize, et l'une des meilleures performances de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600. Le titre revient au passage à des sommets depuis juillet dernier.

La semaine passée, Carslberg s'était lui aussi donné comme objectif une croissance organique de son résultat d'exploitation située entre 2% et 6% pour 2026. Le numéro un mondial du secteur, AB InBev, présentera ses résultats annuels 2025 demain matin.

AOF - EN SAVOIR PLUS