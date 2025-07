La valeur du jour en Europe - Heineken : augmentation des bénéfices semestriels supérieure aux prévisions

(AOF) - Heineken (-5,28% à 73,54 euros) occupe la dernière place au sein de l'indice AEX 25, en dépit de bons résultats au premier semestre 2025. Le brasseur néerlandais a enregistré une croissance organique de 7,4% du bénéfice d'exploitation à 2,02 milliards d'euros, ainsi qu'une augmentation de 26 points de base de sa marge d'exploitation. " Nos marchés africains ont été les moteurs de la croissance du bénéfice d'exploitation, grâce à des portefeuilles solides et à une base de coûts transformée ", explique t-il. Cette croissance est supérieure au consensus de +2,9%, relève UBS.

" Ce qui implique une marge EBIT organique de +80 points de base (contre un consensus de +30 points de base), grâce à une forte amélioration sous-jacente en Afrique et au Moyen-Orient (+103%), où les marges ont augmenté de +380 points de base, aidées par la reprise au Nigeria et en Afrique du Sud ", souligne le broker.

" La tarification, l'amélioration de la composition du portefeuille et les gains de productivité ont plus que compensé les pressions inflationnistes sur notre base de coûts et ont financé des investissements supplémentaires visant à soutenir la puissance de nos marques, ainsi que nos programmes de numérisation et de développement durable ", détaille Heineken.

Cependant, " la conversion des devises a eu un impact négatif de 190 millions d'euros sur le bénéfice d'exploitation, principalement en raison du renforcement de l'euro. Les principaux impacts ont concerné le peso mexicain, le birr éthiopien et le real brésilien ".

Au premier semestre, le chiffre d'affaires net a progressé de 2,1% en organique à 14,18 milliards d'euros.

Le bénéfice net est en hausse organique de 7,5% à 1,16 milliard d'euros. " Cette croissance est principalement due à la bonne performance du résultat d'exploitation et à la baisse des autres charges financières nettes, partiellement compensées par une augmentation des charges d'impôt sur le revenu " .

En revanche, le BPA dilué recule de 3,1% à 2,08 dollars.

Le volume de bière a diminué de 1,2% par rapport à l'année dernière. " La croissance notable au Vietnam, en Inde, chez Heineken Beverages et au Mexique a été été plus que compensée par les baisses enregistrées au Brésil, aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe. Depuis le début de l'année, nous avons gagné ou conservé des parts de marché dans plus de la moitié de nos marchés " a souligné Heineken.

Objectif de bénéfice d'exploitation maintenu pour 2025

Après avoir enregistré de solides résultats au premier semestre, et compte tenu de l'impact plus important des droits de douane américains et des taux de change transactionnels sur notre base de coûts dans les Amériques et en Afrique/Moyen-Orient au second semestre, Heineken réaffirme sa prévision d'une croissance organique du bénéfice d'exploitation pour 2025 : entre 4 et 8%.

Le volume restera globalement stable pour l'ensemble de l'année 2025, après les perturbations subies par les clients en Europe au premier semestre et un marché plus faible que prévu en Amérique. Il prévoit un mix prix positif, qui se traduira par une croissance continue du chiffre d'affaires.

En outre, Heineken a réalisé plus de 300 millions d'euros d'économies brutes au cours de ce premier semestre, avec une vision claire de ses initiatives de réduction des coûts pour le reste de l'année. " Nous sommes confiants dans notre capacité à revoir à la hausse notre objectif, qui passe de 400 millions d'euros à plus de 500 millions d'euros pour 2025, afin de compenser la baisse des volumes et de maintenir un niveau compétitif d'investissements en marketing et en vente", fait savoir le groupe.

