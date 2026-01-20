 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - GSK met la main sur RAPT Therapeutics et l'Ozureprubart
information fournie par AOF 20/01/2026 à 11:39

(AOF) - GlaxoSmithKline (-1,49%, à 1789 pence) recule à Londres après avoir annoncé un accord définitif pour l’acquisition de RAPT Therapeutics. Pour cette opération, le laboratoire britannique va débourser 58 dollars par action, pour une valeur totale des fonds propres estimés à 2,2 milliards de dollars. Déduction faite de la trésorerie acquise, l'investissement initial net de GSK est estimé à 1,9 MdUSD.

Avec cette opération de croissance externe, GSK va principalement mettre la main sur Ozureprubart, un traitement actuellement en phase de développement clinique IIb pour la protection prophylactique contre les allergènes alimentaires.

Pour Jefferies, cette acquisition de taille modeste mais pertinente doit permettre à GlaxoSmithKline de faire face à la perte de brevets dans le VIH à la fin de la décennie.

Le principal candidat-médicament de la société californienne est l'Ozureprubart dans la prophylaxie des allergies alimentaires (arachide, lait, œuf, noix de cajou, et/ou noix). Il présente un potentiel d'administration toutes les 8 à 12 semaines, contre toutes les 2 à 4 semaines pour le Xolair, son concurrent, actuellement approuvé.

En outre, le produit de RAPT Therapeutics peut potentiellement traiter des patients présentant des taux d'IgE (immunoglobuline E) élevés ou un poids corporel important, aujourd'hui inéligible au Xolair (environ 25% des patients selon GSK). Les résultats de phase IIb sont attendus en 2027.

La transaction confère à GSK les droits mondiaux sur ce programme, à l'exception de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong.

Le laboratoire britannique sera également responsable des paiements d'étape liés à la réussite du projet et des redevances dus au partenaire de RAPT Therapeutics, Shanghai Jeyou Pharmaceutical.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GSK
1 788,250 GBX LSE -1,53%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/01/2026 à 11:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank