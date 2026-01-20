La valeur du jour en Europe - GSK met la main sur RAPT Therapeutics et l'Ozureprubart

(AOF) - GlaxoSmithKline (-1,49%, à 1789 pence) recule à Londres après avoir annoncé un accord définitif pour l’acquisition de RAPT Therapeutics. Pour cette opération, le laboratoire britannique va débourser 58 dollars par action, pour une valeur totale des fonds propres estimés à 2,2 milliards de dollars. Déduction faite de la trésorerie acquise, l'investissement initial net de GSK est estimé à 1,9 MdUSD.

Avec cette opération de croissance externe, GSK va principalement mettre la main sur Ozureprubart, un traitement actuellement en phase de développement clinique IIb pour la protection prophylactique contre les allergènes alimentaires.

Pour Jefferies, cette acquisition de taille modeste mais pertinente doit permettre à GlaxoSmithKline de faire face à la perte de brevets dans le VIH à la fin de la décennie.

Le principal candidat-médicament de la société californienne est l'Ozureprubart dans la prophylaxie des allergies alimentaires (arachide, lait, œuf, noix de cajou, et/ou noix). Il présente un potentiel d'administration toutes les 8 à 12 semaines, contre toutes les 2 à 4 semaines pour le Xolair, son concurrent, actuellement approuvé.

En outre, le produit de RAPT Therapeutics peut potentiellement traiter des patients présentant des taux d'IgE (immunoglobuline E) élevés ou un poids corporel important, aujourd'hui inéligible au Xolair (environ 25% des patients selon GSK). Les résultats de phase IIb sont attendus en 2027.

La transaction confère à GSK les droits mondiaux sur ce programme, à l'exception de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong.

Le laboratoire britannique sera également responsable des paiements d'étape liés à la réussite du projet et des redevances dus au partenaire de RAPT Therapeutics, Shanghai Jeyou Pharmaceutical.

