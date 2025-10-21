La valeur du jour en Europe Getinge confirme ses objectifs malgré l'impact des droits de douane

(AOF) - Le Suédois Getinge (+2,14%, à 221,55 couronnes suédoises) se distingue en bourse après la présentation de résultats trimestriels en hausse. Entre juillet et septembre, le spécialiste des équipements médicaux a vu ses ventes nettes progresser de 9,5% en organique, contre une progression de seulement 0,2% un an plus tôt. Parallèlement, les prises de commandes ont connu une hausse de 4,7%, loin de la croissance de 7,4% enregistrée il y a un an.

De son côté, le résultat brut ajusté s'est élevé à 4,051 milliards de couronnes suédoises, soit environ 370 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 49,2%, en amélioration de 0,9 point par rapport au troisième trimestre 2024. Getinge a également vu son bénéfice par action s'améliorer, passant 2,24 à 2,42 couronnes suédoises par titre.

Pour Mattias Perjos, président-directeur général du groupe : " Nous avons démontré notre solidité au troisième trimestre avec une forte croissance organique, une amélioration de la rentabilité et du flux de trésorerie, malgré l'impact des droits de douane et des effets de change défavorables ".

Le groupe a pu compter sur sa division Acute Care Therapeutics qui a continué de répondre à la forte demande en respirateurs.

La société a également précisé que sa stratégie d'ajustement des prix demeurait efficace, mais à court terme, elle doit absorber une grande partie de coûts tarifaires liés aux droits de douane. Elle a toutefois confirmé ses objectifs financiers annuels, comme une progression de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 5 %.

