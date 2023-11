La valeur du jour en Europe - Generali prudent sur les perspectives du secteur

(AOF) - Generali (-1,23% à 19,345 euros) occupe la dernière place du FTSE MIB. Si l'assureur italien a dévoilé des résultats solides 9 mois globalement en ligne avec les attentes et confirmé les objectifs de son plan stratégique, il a également délivrer un message de prudence sur les perspectives du secteur. "Dans un contexte toujours caractérisé par des données mitigées concernant les marchés de l'emploi, combinées à une demande plus faible, les signes d'un possible ralentissement de l'économie mondiale se multiplient, ce qui pourrait affecter le secteur de l'assurance", a prévenu Generali.

Sur les 9 premiers mois de l'année, son résultat net a presque doublé (+94%) pour atteint 2,8 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a pour sa part progressé de 16,7% à 5,1 milliard d'euros, à comparer avec un consensus de 5,04 milliards. Il a profité de la forte progression des profits de l'activité dommages : +50,3% à 2,16 milliards d'euros.

Generali a fait part d'un ratio combiné 9 mois en repli de 3,1 points à 94,3%. Plus cet indicateur est faible et inférieur à 100, plus l'activité d'assurance est rentable.

Le résultat opérationnel en assurance-vie a en revanche reculé de 1,1% à 2,79 milliards d'euros. La marge sur affaires nouvelles, un indicateur-clé du secteur, a, elle, progressé de 4 points de base à 5,74%. La marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus, a progressé de 3,7% à 31,33 milliards d'euros.

Les primes brutes émises du groupe, correspondant au chiffre d'affaires, ont progressé de 4,7% à 60,5 milliards d'euros, soutenues par l'assurance dommages (+11,4%).

S'agissant de sa solidité financière, le concurrent d'Axa a terminé le trimestre avec un ratio de Solvency II de 224%, en amélioration de 3 points depuis la fin 2022.

Commentant ses résultats, le directeur financier, Cristiano Borean, a déclaré que Generali était en "bonne voie" pour atteindre tous les objectifs de son plan stratégique " Lifetime Partner 24 : Driving Growth".

Generali cible un taux de croissance annuel du bénéfice par action compris entre 6% et 8% au cours de la période 2021-2024 et des flux de trésorerie supérieurs à 8,5 milliards d'euros au cours de la période 2022-2024. Enfin, l'assureur prévoit de distribuer des dividendes cumulés aux actionnaires pour un montant compris entre 5,2 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros au cours de la période 2022-2024.

