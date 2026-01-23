La valeur du jour en Europe- Ericsson s'envole après des trimestriels salués par le marché

(AOF) - Ericsson (+9,06%, à 93,55 couronnes suédoises) bondit à la Bourse de Stockholm, les investisseurs semblent plus que convaincus par les résultats trimestriels et annuels.

Pourtant, sur le quatrième trimestre, les revenus de l'équipementier en télécommunications ont fondu de 5% sur les trois derniers mois de l'année, à 69,3 milliards de couronnes suédoises (environ 6,51 milliards d'euros). Ces données prennent en compte un impact négatif des changes de 6,8 milliards de couronnes suédoises. Dans le détail, les ventes du segment Networks ont reculé de 6%, tandis que la division Cloud Software and Services a vu les siennes progresser de 3%. Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité Enterprise a chuté de 25%, en raison principalement d'un impact de 1,1 milliard de couronnes suédoises lié à la cession d'iconectiv au troisième trimestre 2025.

Pour Oddo BHF, les revenus ressortent nettement au-dessus du consensus de 66,6 milliards de couronnes suédoises. Même sentiment pour Jefferies qui estime que le chiffre d'affaires est 3% supérieur à ses prévisions.

Toujours sur les trois derniers mois de l'année, la marge brute a augmenté à 47,2%, contre 44,9% un an plus tôt. Dans l'activité Networks, elle a profité des actions de réduction des coûts et d'une meilleure efficacité opérationnelle. La division Cloud Software and Services a également profité des réductions de coûts, mais aussi d'une amélioration de la performance de livraison.

Parallèlement, les dépenses de R&D ont diminué à 13,1 milliards de couronnes de suédoises (13,9 précédemment), en incluant des charges de restructuration de -0,3 milliard de couronnes suédoises et un impact de change positif de 0,5 milliard de couronnes suédoises. Sans compter ces deux éléments, elles sont restées globalement stables.

Ericsson a également indiqué des charges de restructuration à -1,1 milliard de couronnes suédoises, liées à des réductions d'effectifs.

L'Ebita est passé de 8,6 à 11,6 milliards de couronnes suédoises, principalement grâce à la baisse des charges opérationnelles. Enfin, le bénéfice net a bondi de 75,51%, à 8,6 milliards de couronnes suédoises (environ 808 millions d'euros), là où le consensus tablait sur 6,4 milliards de couronnes suédoises.

Résultats annuels, perspectives et recommandations

Sur l'ensemble de l'année, les revenus se sont appréciés de 2% (chiffre d'affaires ajusté de l'impact des acquisitions et cessions ainsi que des effets de change). De son côté, en 2025, le taux de marge brute ajustée s'est installé à 48,1%, contre 44,9% en 2024. Enfin, le résultat net est passé de 0,4 à 28,7 milliards de couronnes suédoises.

Pour l'exercice 2026, Ericsson table sur un marché des réseaux d'accès radio (RAN) stable, avec une croissance dans les marchés critiques et le secteur des entreprises. Le groupe prévoit d'augmenter ses investissements dans la défense, un secteur porteur, tout en continuant d'optimiser sa base de coûts. Le dividende est porté à 3 couronnes suédoises par action et un rachat de titres, à hauteur de 10% des actions en circulation, a été proposé pour la première fois (15 milliards de couronnes suédoises), reflétant un changement de stratégie d'allocation du capital du conseil d'administration dans un contexte de faibles perspectives de croissance.

Les analystes de Jefferies ont maintenu leur recommandation à Conserver sur le titre Ericsson, avec une cible de 94 couronnes suédoises, tandis qu'Oddo BHF est à Sous-performance, en visant 80 couronnes suédoises.

AOF - EN SAVOIR PLUS