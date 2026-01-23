 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe- Ericsson s'envole après des trimestriels salués par le marché
information fournie par AOF 23/01/2026 à 10:02

(AOF) - Ericsson (+9,06%, à 93,55 couronnes suédoises) bondit à la Bourse de Stockholm, les investisseurs semblent plus que convaincus par les résultats trimestriels et annuels.

Pourtant, sur le quatrième trimestre, les revenus de l'équipementier en télécommunications ont fondu de 5% sur les trois derniers mois de l'année, à 69,3 milliards de couronnes suédoises (environ 6,51 milliards d'euros). Ces données prennent en compte un impact négatif des changes de 6,8 milliards de couronnes suédoises. Dans le détail, les ventes du segment Networks ont reculé de 6%, tandis que la division Cloud Software and Services a vu les siennes progresser de 3%. Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité Enterprise a chuté de 25%, en raison principalement d'un impact de 1,1 milliard de couronnes suédoises lié à la cession d'iconectiv au troisième trimestre 2025.

Pour Oddo BHF, les revenus ressortent nettement au-dessus du consensus de 66,6 milliards de couronnes suédoises. Même sentiment pour Jefferies qui estime que le chiffre d'affaires est 3% supérieur à ses prévisions.

Toujours sur les trois derniers mois de l'année, la marge brute a augmenté à 47,2%, contre 44,9% un an plus tôt. Dans l'activité Networks, elle a profité des actions de réduction des coûts et d'une meilleure efficacité opérationnelle. La division Cloud Software and Services a également profité des réductions de coûts, mais aussi d'une amélioration de la performance de livraison.

Parallèlement, les dépenses de R&D ont diminué à 13,1 milliards de couronnes de suédoises (13,9 précédemment), en incluant des charges de restructuration de -0,3 milliard de couronnes suédoises et un impact de change positif de 0,5 milliard de couronnes suédoises. Sans compter ces deux éléments, elles sont restées globalement stables.

Ericsson a également indiqué des charges de restructuration à -1,1 milliard de couronnes suédoises, liées à des réductions d'effectifs.

L'Ebita est passé de 8,6 à 11,6 milliards de couronnes suédoises, principalement grâce à la baisse des charges opérationnelles. Enfin, le bénéfice net a bondi de 75,51%, à 8,6 milliards de couronnes suédoises (environ 808 millions d'euros), là où le consensus tablait sur 6,4 milliards de couronnes suédoises.

Résultats annuels, perspectives et recommandations

Sur l'ensemble de l'année, les revenus se sont appréciés de 2% (chiffre d'affaires ajusté de l'impact des acquisitions et cessions ainsi que des effets de change). De son côté, en 2025, le taux de marge brute ajustée s'est installé à 48,1%, contre 44,9% en 2024. Enfin, le résultat net est passé de 0,4 à 28,7 milliards de couronnes suédoises.

Pour l'exercice 2026, Ericsson table sur un marché des réseaux d'accès radio (RAN) stable, avec une croissance dans les marchés critiques et le secteur des entreprises. Le groupe prévoit d'augmenter ses investissements dans la défense, un secteur porteur, tout en continuant d'optimiser sa base de coûts. Le dividende est porté à 3 couronnes suédoises par action et un rachat de titres, à hauteur de 10% des actions en circulation, a été proposé pour la première fois (15 milliards de couronnes suédoises), reflétant un changement de stratégie d'allocation du capital du conseil d'administration dans un contexte de faibles perspectives de croissance.

Les analystes de Jefferies ont maintenu leur recommandation à Conserver sur le titre Ericsson, avec une cible de 94 couronnes suédoises, tandis qu'Oddo BHF est à Sous-performance, en visant 80 couronnes suédoises.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ERICSSON-B
8,764 EUR Tradegate +7,22%
ERICSSON-B
8,7580 EUR XETRA +8,18%
ERICSSON-B
93,580 SEK LSE Intl +8,76%
ERICSSON-B
9,2400 USD OTCBB -1,23%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 10:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

