La valeur du jour en Europe - eDreams Odigeo en hausse après ses comptes trimestriels

(AOF) - eDreams Odigeo (+2,12% à 6,74 euros) s'inscrit en hausse à la Bourse de Madrid dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels. Le spécialiste des réservations touristiques a pourtant enregistré une perte nette de 1,2 million d'euros entre avril et juin, contre un bénéfice net de 4,1 millions il y a un an. Il invoque "certains éléments non récurrents qui ont eu un impact" "en raison du calendrier", parmi lesquels "les dépenses liées au plan d’incentive à long terme et les coûts informatiques plus élevés, qui sont des investissements stratégiques pour la croissance future".

Le groupe basé à Barcelone, qui s'appuie sur eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink et Liligo, met en avant un résultat net "positif sur une base ajustée, atteignant 2,6 millions d'euros, en hausse de 145 % par rapport à l'année précédente" parce qu'il exclut les éléments en question.

Le chiffre d'affaires cash s'affiche en hausse de 4% à 173,5 millions d'euros, et le profit marginal cash progresse de 16% à 60 millions d'euros. Le cash Ebitda gagne 23% à 36 millions d'euros et l'Ebitda ajusté 13%.

eDreams Odigeo souligne que sa plateforme d'abonnement Prime a "consolidé sa position de plus grand service d'abonnement de voyage au monde", avec une nouvelle hausse de 32 % du nombre de ses membres, dépassant les 6,2 millions.

"La rentabilité est de plus en plus alimentée par la base de membres Prime, qui arrive à maturité", souligne la société.

"Les membres s'adressant systématiquement à Prime pour tous leurs besoins en matière de voyage, la nécessité de déployer de vastes efforts d'acquisition de clients diminue", détaille le groupe dans son communiqué."

Avec un nombre croissant de membres qui en sont à leur deuxième année ou plus", la maturité de la base de membres "stimule encore la rentabilité".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.