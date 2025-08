La valeur du jour en Europe - Diageo grimpe : les résultats annuels rassurent les investisseurs

(AOF) - Diageo (+6,72% à 1937 pence) affiche une des plus fortes hausses à Londres après avoir publié des résultats annuels 2024/2025 supérieurs aux attentes. Sur cette période, le chiffre d'affaires net s'est établi à 20,25 milliards de dollars, en baisse de 0,1% sur une base déclarée mais en hausse de 1,7% en organique. Les analystes tablaient sur 20,2 milliards de dollars et une augmentation organique de 1,4%. Le bénéfice net ressort à 2,538 milliards de dollars, soit un repli de 39,1%. Le bénéfice par action (BPA) a atteint 164,2 cents en recul de 8,06%, dépassant les 161,6 cents attendus.

Le bénéfice avant impôts a chuté à 3,54 milliards de dollars, contre 5,46 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation déclaré a diminué de 27,8%, à 4,33 milliards de dollars, et la marge bénéficiaire d'exploitation déclarée a baissé de 819 points de base, à 21,4%, " principalement en raison de dépréciations exceptionnelles et de coûts de restructuration, d'un taux de change défavorable et d'une baisse de la marge d'exploitation organique ", explique le spécialiste britannique des vins et spiritueux.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 0,1 milliard de dollars pour s'établir à 2,7 milliards de dollars.

" Ces résultats ne sont peut-être pas extraordinaires à notre avis, mais ils répondent aux premiers critères des entreprises de biens de consommation de base dans la mesure où ils sont conformes aux attentes ", a commenté RBC Capital Markets dans une note.

Diageo cible des ventes annuelles stables au prochain exercice

En parallèle de la publication de sa performance annuelle, Diageo a dévoilé ses perspectives pour l'exercice 2025/2026. La société anticipe une croissance organique des ventes similaire à celle de l'exercice 2024/2025. La croissance organique du bénéfice d'exploitation devrait se situer autour de 10%, en tenant compte des tarifs douaniers américains.

Par ailleurs, le directeur général par intérim de Diageo, Nik Jhangiani, a annoncé que le groupe "augmentera son objectif de réduction des coûts d'environ 125 millions de dollars pour atteindre environ 625 millions de dollars au cours des trois prochaines années ".

Diageo s'engage également à renforcer son bilan et prévoit de fournir un flux de trésorerie disponible d'environ 3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026, " augmentant ainsi la flexibilité financière tout en continuant à investir pour une croissance à plus long terme, face à l'incertitude macroéconomique et la pression sur les consommateurs qui continuent de peser sur le secteur des spiritueux ".

