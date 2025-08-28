La valeur du jour en Europe - Delivery Hero : perspectives de bénéfices annuels revues à la baisse

(AOF) - Delivery Hero glane 0,21% à 23,49 euros à Francfort. Le spécialiste allemand des plats cuisinés a déclaré ce jeudi une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 3,7 milliards. Cette annonce intervient au lendemain de l'abaissement de ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année afin de tenir compte de l'impact d'un euro plus fort face aux monnaies indexées sur le dollar américain et au won coréen.

Depuis l'acquisition en 2021 de Woowa, la plus grande plateforme de livraison de repas en ligne de la Corée du Sud, ce pays constitue un marché clé pour Delivery Hero.

L'Asie a représenté plus d'un tiers des ventes mondiales du groupe sur le trimestre, avec une GMV de 5,18 milliards d'euros contre 12,24 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe.

L'Ebitda s'est établi à 411 millions d'euros contre des prévisions de 384 millions d'euros, avec une surperformance en Amérique (46 millions d'euros contre 13 millions d'euros prévus par la société) et une force en Asie (+10,9 % contre les prévisions), partiellement compensées par un résultat inférieur aux prévisions dans la région MENA (-2 % contre les prévisions).

Le flux de trésorerie disponible non grevé au premier semestre 2025 s'est élevé à -8 millions d'euros, dépassant les prévisions de -41 millions d'euros.

"Les résultats du premier semestre sont solides mais attention aux prévisions annuelles", alerte UBS, à l'Achat sur le dossier.

Côté perspectives, la firme allemande s'attend à un Ebitda compris entre 900 et 940 millions d'euros contre une fourchette précédente allant de 975 millions à 1,025 milliard d'euros.

Le free cash-flow devrait dépasser 120 millions d'euros, contre un objectif antérieur de plus de 200 millions d'euros.

Parallèlement, le groupe a relevé sa prévision de chiffre d'affaires.Les revenus totaux devraient désormais progresser sur une note comparable de 22 à 24 %, contre une hausse attendue auparavant de 17 à 19 %.

"Il est difficile de prédire comment le marché réagira aux résultats du premier semestre. Les bons résultats du deuxième trimestre et du premier semestre, avec un EBITDA solide et une croissance en amélioration, sont clairement positifs. Après une certaine pression à l'ouverture, nous nous attendons à une réaction globalement positive de l'action aujourd'hui", souligne Jefferies, également à l'Achat sur le titre.

