La valeur du jour en Europe - Daimler Trucks chute sur l'évocation de "vents contraires" en Europe

(AOF) - Daimler Truck est lanterne rouge de l'indice Dax ce vendredi avec une chute de 5,08% à 40,40 euros. Malgré de bons résultats trimestriels et le maintien de ses objectifs, le constructeur allemand se prépare à affronter des "vents contraires" sur le continent européen. Jefferies et Stifel restent tous deux à l'achat sur le titre, avec des objectifs de cours de 55 et 58 euros respectivement. Les principaux indicateurs sont tous au vert à l'issue des trois premiers mois de l'année.

Daimler Trucks affiche un chiffre d'affaires groupe de 13,3 milliards d'euros, en hausse par rapport à l'année précédente (13,2 milliards d'euros au 1er trimestre 2023) malgré la baisse attendue des ventes à l'unité (-13 % sur un an). L'EBIT ajusté ressort à 1,21 milliard (contre 1,16 milliard d'euros il y a un an), tandis que la rentabilité des ventes ajustée (ROS) a augmenté à 9,3 % contre 8,8 %.

Le bénéfice net a également augmenté de 7% à 847 millions d'euros contre:- 795 millions d'euros) Le flux de trésorerie disponible a progressé significativement à 1,21 milliard d'euros contre168 millions d'euros, grâce à une réduction significative des créances commerciale.

" Nous avons connu un début d'année positif en 2024, avec une rentabilité solide malgré des volumes de ventes en baisse ", a déclaré Martin Daum, PDG de Daimler Truck. " Nos résultats du premier trimestre le démontrent clairement : alors que les marchés reviennent à la normale, notre société affiche un Ebit et un retour sur ventes stables. Alors que nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, les vents contraires en Europe s'accentuent. Notre équipe mondiale est concentrée, déterminée et confiante pour atteindre nos objectifs pour 2024. "

