La valeur du jour en Europe - Currys : ventes solides et rachat d'actions de 50 millions de livres
information fournie par AOF 04/09/2025 à 12:06

(AOF) - Currys s'envole de 17,16% à 127,70 pence. Le distributeur britannique de produits électroménagers a déclaré que ses ventes ont progressé de 3 % au Royaume-Uni au cours des quatre premiers mois de son exercice, portées par la demande de climatiseurs et de ventilateurs durant un été chaud. L'enseigne a par ailleurs lancé un programme de rachat d'actions de 50 millions de livres. « L'année commence bien, avec des performances encourageantes dans l'ensemble du groupe », a déclaré le directeur général Alex Baldock.

" Notre redressement dans les pays nordiques s'accélère. Nous poursuivons notre croissance, améliorons nos marges et maîtrisons nos coûts. Nous sommes confiants dans la progression de notre rentabilité cette année", a-t-il poursuivi.

Currys a maintenu sa croissance dans les deux régions pour la première fois en quatre ans et se dit confiant quant au consensus sur le bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année, estimé à 170 millions de livres sterling.

"Le groupe est bien positionné pour atteindre son pic d'activité. Une autre bonne nouvelle est que les cotisations de retraite ont été renégociées à des niveaux nettement réduits (et plus tôt que prévu), ce qui stimule les flux de trésorerie et soutient le nouveau programme de rachat d'actions de 50 millions de livres sterling qui vient d'être annoncé", souligne Berenberg, à l'Achat sur le titre.

Pour RBC, qui adopte une recommandation Neutre sur le titre, Currys affiche désormais un bilan plus solide. "Maintenant que la révision de son régime de retraite est terminée, il est en mesure de recommencer à racheter des actions".

Avant de tempérer quelque peu ses propos : "L'offre de Currys reste assez discrétionnaire et ses faibles marges signifient que la société reste très sensible à toute évolution des perspectives macroéconomiques pour les consommateurs. Nous estimons également qu'il existe un risque que ses dépenses d'investissement doivent augmenter plus que prévu à moyen terme afin de soutenir son expansion et d'améliorer encore ses niveaux de service".

CURRYS
127,300 GBX LSE +16,79%
CURRYS
106,750 GBX LSE -20,04%
