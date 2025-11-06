La valeur du jour en Europe - Commerzbank a présenté une performance trimestrielle mitigée

(AOF) - L'action Commerzbank (-2,58%, à 31,70 euros) signe l'une des plus fortes baisses de l'indice Dax40, affaiblie par une performance trimestrielle mitigée. Si le bénéfice net est ressorti sous les attentes, les analystes expliquent cette déception par un taux d'imposition plus élevé. Ils jugent par ailleurs que certaines tendances opérationnelles sous-jacentes sont favorables. UBS cite ainsi la bonne croissance (+2,4%) des prêts aux entreprises. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est par ailleurs ressorti à 14,70%, soit 20 points de base de mieux qu'attendu.

Au troisième trimestre Le bénéfice net a reculé de 7,9%, à 591 millions d'euros, pour ressortir sous le consensus de 655 millions d'euros. Le profit opérationnel a déçu, même s'il a progressé de 18,1%, à 1,047 milliards d'euros. Il était anticipé à 1,072 milliards d'euros.

Commerzbank a dévoilé un coût du risque en repli de 15,7%, à 215 millions d'euros, en ligne avec les attentes.

Les revenus ont augmenté de 7,4%, à 2,94 milliards d'euros, même si les revenus d'intérêts sont restés stable à 2,044 milliards d'euros. Ces derniers mesurent la différence entre les intérêts perçus par la banque sur les prêts et ceux payés sur les dépôts.

Dans le même temps, le coefficient d'exploitation, une mesure d'efficacité opérationnelle dans le secteur, a reculé de 1,2 point, à 57%, au troisième trimestre, en ligne avec l'objectif d'environ 57% pour l'ensemble de l'année 2025.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) a reculé de 10 points de base à 14,70% et il est attendu à plus de 14,5% cette année.

Plus grand optimisme sur les revenus nets d'intérêts

Commerzbank a un nouvelle fois rehaussé son objectif de revenus nets d'intérêts, désormais anticipés à environ 8,2 milliards d'euros, contre environ 8 milliards d'euros précédemment. La banque prévoit en revanche toujours une croissance d'environ 7 % du revenu net des commissions. La banque allemande a enfin confirmé son objectif 2025 d'un résultat net d'environ 2,9 milliards d'euros avant charges de restructuration et 2,5 milliards après.

Le programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros lancé le 25 septembre, sera suivi d'un deuxième, de 600 millions d'euros, et débutera une fois reçu l'accord de la Banque centrale européenne et de l'Agence fédérale allemande des finances.

Commerzbank affirme disposer de "perspectives très positives pour 2026 grâce à la forte trajectoire des revenus nets d'intérêt et à des facteurs macroéconomiques favorables".

