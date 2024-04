La valeur du jour en Europe - Comet AG : début d'année plus difficile que prévu

(AOF) - L'action Comet AG recule de 2,9% à 285 francs suisses à la Bourse de Zurich, le producteur d'appareils à rayon X ayant dévoilé des revenus décevants à l'occasion d'un point d'activité. Sur les trois premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires a chuté de 24,8% à 80,9 millions de francs suisses alors que les analystes anticipaient en moyenne 96 millions de francs suisses. "Cette baisse des ventes peut être attribuée à la faiblesse persistante de la demande d'équipements de fabrication de wafers, bien qu'il y ait des signes d'amélioration", a expliqué Comet AG.

Pour ce dernier, un ratio "book-to-bill" de 1,09 au premier trimestre (0,84 au quatrième 2023), une meilleure utilisation des capacités de production existantes, une diminution des stocks et une augmentation des prix de vente moyens des puces électroniques sont autant d'indicateurs positifs qui montrent que l'industrie des équipements semi-conducteurs s'est engagée sur la voie de la reprise.

Pour l'exercice 2024, l'entreprise continue ainsi de s'attendre à un résultat nettement supérieur à celui de l'année précédente, avec un chiffre d'affaires net compris entre 440 et 480 millions de francs suisses et une marge d'Ebitda comprise entre 15% et 17%. Le marché table respectivement sur 461 millions de francs suisses et sur une marge de 17%.

"Nous nous attendons à une réaction négative de l'action à la lumière de l'écart important par rapport aux attentes. Toutefois, les prévisions confirmées pour l'exercice 2024 et les attentes persistantes d'une forte reprise au second semestre devraient apporter un certain soutien", a réagi UBS.

