La valeur du jour en Europe - Burberry ne commet pas d’impair avec sa publication trimestrielle

(AOF) - Burberry (+4,06%, à 1268,50 pence) est particulièrement entouré à Londres. Le titre du groupe britannique de luxe affiche une des plus fortes progressions du FTSE 100 après la présentation d’un chiffre d’affaires en hausse de 3%, à 665 millions de livres sterling, à magasins comparables, au troisième trimestre de l’exercice 2025-2026. Sur cette période, qui couvre les 13 semaines s'achevant le 27 décembre, le fabricant et commerçant de vêtements et d'accessoires haut de gamme britannique fait donc mieux qu'un an auparavant où ses ventes avaient reculé de 4%.

Dans le détail des zones géographiques, la Grande Chine a connu une progression de 6%, soit un doublement de la croissance en rythme séquentiel. En Asie-Pacifique, les revenus ont augmenté de 5%, notamment grâce au fort rebond observé en Corée du Sud (+13%) grâce à la demande locale et aux dépenses des touristes chinois. Toujours dans la zone Asie-Pacifique, le Japon a connu une hausse de 2% malgré une activité touristique plus faible.

Pour les Amériques, la croissance a atteint 2% avec l'acquisition de nouveaux clients et la hausse de la clientèle locale. Enfin, pour la zone EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique) une stabilité des revenus a été enregistrée.

Le groupe a été affecté par un effet devise de 2%.

Au niveau des perspectives, Burberry a indiqué que l'impact de ses initiatives continuait de se renforcer. Le groupe table sur un bénéfice opérationnel ajusté conforme au consensus soit une moyenne de 149 millions de livres sterling.

Les avis des analystes divergent

Chez Jefferies, les analystes ont décidé de rester prudents. Leur préoccupation est que le marché surpaie l'optionnalité d'un redressement des marges du groupe à un niveau élevé. Ils remarquent que le recentrage de la marque autour de valeurs plus traditionnelles a permis une performance commerciale bien plus résiliente. Toutefois, la dynamique des volumes, globalement neutre, suggère qu'une reconstruction significative des marges à partir de 2026-2027, nécessitera une hausse beaucoup plus convaincante de la productivité des ventes.

Par conséquent, Jefferies reste à Sous-performance sur le titre Burberry, avec une cible de cours de 680 pence, soit un potentiel de baisse de 44%.

Bernstein se montre un petit peu plus optimiste avec un avis à Surperformance et un objectif de 1500 pence.

Pour les analystes du gestionnaire d'actifs, les chiffres dévoilés ce mercredi sont une surprise positive. Parmi les éléments marquants, il y a le léger dépassement des ventes retail (+3%), contre un consensus de +2%, et la consommation en Chine.

