 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Burberry ne commet pas d’impair avec sa publication trimestrielle
information fournie par AOF 21/01/2026 à 11:36

(AOF) - Burberry (+4,06%, à 1268,50 pence) est particulièrement entouré à Londres. Le titre du groupe britannique de luxe affiche une des plus fortes progressions du FTSE 100 après la présentation d’un chiffre d’affaires en hausse de 3%, à 665 millions de livres sterling, à magasins comparables, au troisième trimestre de l’exercice 2025-2026. Sur cette période, qui couvre les 13 semaines s'achevant le 27 décembre, le fabricant et commerçant de vêtements et d'accessoires haut de gamme britannique fait donc mieux qu'un an auparavant où ses ventes avaient reculé de 4%.

Dans le détail des zones géographiques, la Grande Chine a connu une progression de 6%, soit un doublement de la croissance en rythme séquentiel. En Asie-Pacifique, les revenus ont augmenté de 5%, notamment grâce au fort rebond observé en Corée du Sud (+13%) grâce à la demande locale et aux dépenses des touristes chinois. Toujours dans la zone Asie-Pacifique, le Japon a connu une hausse de 2% malgré une activité touristique plus faible.

Pour les Amériques, la croissance a atteint 2% avec l'acquisition de nouveaux clients et la hausse de la clientèle locale. Enfin, pour la zone EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique) une stabilité des revenus a été enregistrée.

Le groupe a été affecté par un effet devise de 2%.

Au niveau des perspectives, Burberry a indiqué que l'impact de ses initiatives continuait de se renforcer. Le groupe table sur un bénéfice opérationnel ajusté conforme au consensus soit une moyenne de 149 millions de livres sterling.

Les avis des analystes divergent

Chez Jefferies, les analystes ont décidé de rester prudents. Leur préoccupation est que le marché surpaie l'optionnalité d'un redressement des marges du groupe à un niveau élevé. Ils remarquent que le recentrage de la marque autour de valeurs plus traditionnelles a permis une performance commerciale bien plus résiliente. Toutefois, la dynamique des volumes, globalement neutre, suggère qu'une reconstruction significative des marges à partir de 2026-2027, nécessitera une hausse beaucoup plus convaincante de la productivité des ventes.

Par conséquent, Jefferies reste à Sous-performance sur le titre Burberry, avec une cible de cours de 680 pence, soit un potentiel de baisse de 44%.

Bernstein se montre un petit peu plus optimiste avec un avis à Surperformance et un objectif de 1500 pence.

Pour les analystes du gestionnaire d'actifs, les chiffres dévoilés ce mercredi sont une surprise positive. Parmi les éléments marquants, il y a le léger dépassement des ventes retail (+3%), contre un consensus de +2%, et la consommation en Chine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs du luxe

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 282,250 GBX LSE +5,19%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/01/2026 à 11:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank