La valeur du jour en Europe - Brunello Cucinelli réitère son objectif de croissance des ventes en 2025 : environ 10%

(AOF) - Brunello Cucinelli (+1,68% à 102,60 euros) affiche une des plus fortes hausses de la Bourse de Milan à la faveur d'excellents résultats sur les six premiers mois de l'année 2025. " Nous avons clôturé le premier semestre 2025 avec des résultats fantastiques, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices. Nous avons enregistré une forte croissance ", explique la marque italienne de mode de luxe. Dans le détail, elle a généré un bénéfice net de 76,7 millions d'euros sur cette période, soit une hausse de 16% sur un an.

Le bénéfice dilué par action s'établit à 1,078 euro, contre 0,896 euro l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a progressé de 10,2% à 684,14 millions d'euros. Les revenus en Europe ont augmenté de 10% pour atteindre 243,2 millions d'euros. Ceux en Amérique sont en hausse de 8,7% à 245,3 millions euros. Les ventes en Asie ont progressé de 13% à 195,7 millions d'euros.

Sur ce semestre, le résultat opérationnel atteint les 113,8 millions d'euros, soit une hausse de 8,8%, avec une marge de 16,6%, contre 16,9% enregistrés il y a un an à la même période.

Brunello Cucinelli souligne que " la tendance très positive des ventes en juillet et août, dans la continuité de la croissance des six premiers mois de l'année, et l'excellent démarrage de la collection automne-hiver 2025 dans les boutiques, confortent sa confiance dans une hausse du chiffre d'affaires annuel d'environ 10%, avec des profits robustes et équilibrés ".

Sur ce premier semestre, le groupe indique que " les investissements commerciaux s'élèvent à 32,1 millions d'euros, en hausse par rapport aux 20,1 millions d'euros au 30 juin 2024. Ils ont été alloués pour des ouvertures de boutiques sélectionnées, des agrandissements importants, des espaces dédiés dans les Grands Magasins de luxe, la rénovation de ses showrooms, ainsi que le soutien aux projets de développement dans les magasins multimarques.

