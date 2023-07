La valeur du jour en Europe - Bayer en hausse alors que sa branche agricole pourrait être introduite en Bourse

(AOF) - Bayer (+1,94% à 49,70 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l’EuroStoxx 50 après qu’un article paru la semaine dernière sur le site « Platow Borse » a indiqué que le groupe prévoirait d’autonomiser sa branche agricole (Crop Science) pour l’introduire en Bourse (« spin off ») plutôt que de la vendre à un investisseur. Selon le site, Bayer devrait « dans un premier temps conserver une part importante » de cette filiale, et l'introduction en Bourse devrait attendre encore "au moins trois à quatre mois" .

Jefferies estime que la suppression de la décote de conglomérat via la séparation des activités pharmaceutiques et agricoles est le plus important catalyseur de son scénario d'investissement sur Bayer, étant donné les synergies stratégiques limitées entre les deux activités hautement spécialisées.

Le broker ajoute que la probabilité d'une scission avait semblé faible à court terme, étant donné les commentaires initiaux du PDG Bill Anderson sur la nécessité de prendre le temps d'examiner les options stratégiques et de se concentrer sur l'amélioration de l'organisation.

Dans une note publiée aujourd'hui, JPMorgan estime pour sa part que la création de valeur au niveau de Bayer est plus liée au redressement de l'activité pharmaceutique qu'à la scission de l'activité agricole. L'analyste souligne que la pharmacie de Bayer affiche une décote de 46% par rapport à ses pairs dans le secteur.

