La valeur du jour en Europe - Bayer déçoit sur ses objectifs 2024

(AOF) - Bayer perd 1,94% à 27,54 euros après avoir présenté des objectifs 2024 jugés trop prudents. Le groupe chimique allemand affiche des résultats annuels 2023 en ligne avec ses objectifs. Son chiffre d’affaires a reculé de 1,2% en comparable à 47,63 milliards d’euros et l’Ebitda hors éléments exceptionnels a chuté de 13,4% à 11,7 milliards d’euros. Bayer vise pour cette année des revenus entre 47 et 49 milliards d’euros et un Ebitda hors éléments exceptionnels entre 10,7 et 11,3 milliards d’euros. Le bénéfice par action core est anticipé entre 5,10 et 5,50 euros.

"Au cours des 24 à 36 prochains mois, la société consacrera son énergie et ses efforts à la construction d'un solide portefeuille de produits pharmaceutiques, à la résolution des litiges, à la réduction de la dette et à la poursuite de la mise en œuvre de son nouveau modèle opérationnel radical, la propriété partagée dynamique (DSO), pour améliorer les performances", a déclaré le CEO Bill Anderson. Ce dernier prévoit ainsi d'économiser 2 milliards d'euros par an à partir de 2026.

Bayer a fini 2023 avec une dette de 34,5 milliards d'euros et elle est attendue entre 32,5 et 33,5 milliards d'euros à la fin de cette année.

"Nous avons quatre défis qui doivent être relevés de toute urgence", a-t-il ajouté faisant référence à la perte d'exclusivités et au pipeline en matière pharmaceutique, aux litiges aux Etats-Unis, aux niveaux d'endettement élevés de l'entreprise et à "une bureaucratie hiérarchique qui bloque l'innovation". Les litiges concernent le glyphosate, un pesticide controversé.

"Le groupe a communiqué des résultats 2023 en ligne avec la guidance et au-dessus des attentes sur la marge", "en revanche, les objectifs 2024 semblent frileux" résume Invest Securities. L'analyste ajoute que le "groupe a précisé qu'il ne souhaitait pas réviser sa structure (spin-off) à court terme, mais cela reste une option".

