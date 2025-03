La valeur du jour en Europe - Bayer chute après un nouveau revers judiciaire dans une affaire de Roundup

(AOF) - Bayer (-7,6% à 22,25 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice DAX40 et de l’Eurostoxx 50 après qu’un jury de l'État américain de Géorgie l’a condamné à verser environ 2,1 milliards de dollars à un plaignant qui affirmait que le désherbant Roundup était à l'origine de son cancer. Bayer a annoncé samedi vouloir faire appel de cette décision, l’une des plus importantes dans une affaire liée au Roundup, acquis dans le cadre du rachat du groupe américaine Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018.

" Nous sommes en désaccord avec le verdict du jury, car il contredit les preuves scientifiques et le consensus des organismes de réglementation et de leurs évaluations scientifiques à l'échelle mondiale " déclare Bayer dans un communiqué publié sur son site. " Nous pensons disposer d'arguments solides en appel pour obtenir l'annulation de ce verdict et l'annulation ou la réduction des dommages-intérêts excessifs et inconstitutionnels ".

Bayer souligne qu'elle a obtenu des résultats favorables " dans 17 des 25 derniers procès " et que " les dommages et intérêts dans les affaires ayant abouti à un jugement définitif ont été réduits de 90 % par rapport aux montants initialement accordés par le jury ".

Bayer a déjà été condamné le 26 janvier à verser une indemnité de 2,25 milliards de dollars (2,07 milliards d'euros) à un Américain de Pennsylvanie atteint d'un cancer attribué à une exposition au désherbant

Bayer annonce parallèlement ce lundi la nomination du Dr Mike Graham au poste de directeur de la Recherche et Développement (R&D) de sa division Crop Science en remplacement du Dr Robert Reiter, qui prend sa retraite après 27 ans passés dans l'entreprise. Mike Graham dirige actuellement l'équipe de sélection végétale et possède une solide expertise en R&D et en agriculture.

