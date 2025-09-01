La valeur du jour en Europe - Bae Systems fournira des frégates à la Norvège

(AOF) - Bae Systems (+1,85% à 1790 pence) enregistre une des plus fortes progressions au sein de l'indice FTSE 100, après que la Norvège a acquis ses nouvelles frégates pour moderniser sa flotte, dans le cadre d'un contrat d'environ 10 milliards de livres sterling (près de 11,5 milliards d'euros). Dimanche, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a informé la presse lors d'une conférence à Oslo, déclarant que " le partenariat avec le Royaume-Uni fournira à la Norvège la meilleure base pour atteindre les objectifs de défense approuvés par le Storting, le parlement du pays ".

" Ce sont les performances et l'étroitesse du partenariat qui ont fondé notre conviction commune que la frégate britannique est la meilleure, ainsi que l'intégration très étroite entre la marine norvégienne et la marine britannique au fil du temps ", a détaillé Støre.

Il rappelle que " la Norvège et le Royaume-Uni entretiennent des liens étroits et durables. Après avoir exploité des navires britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine d'après-guerre s'est largement construite sur les doctrines, les tactiques et les concepts opérationnels britanniques ".

La Norvège a choisi les frégates britanniques de BAE Systems au détriment de celles du groupe français spécialisé dans la construction navale de défense, Naval Group.

L'accord impliquera l'acquisition conjointe de frégates Type 26 pour les marines britannique et norvégienne. Il s'agit de la plus importante acquisition militaire de l'histoire de la Norvège. Les livraisons des frégates devraient débuter en 2030.

" Nous venons de conclure un accord de 10 milliards de livres avec la Norvège pour exporter nos frégates Type 26, parmi les meilleures au monde. Cet accord assurera des milliers d'emplois au Royaume-Uni, des apprentis aux ingénieurs ", s'est réjoui le Premier ministre britannique, Keir Starmer, sur le réseau X.

Le partenariat entre la Norvège et le Royaume-Uni comprend aussi un engagement de coopération industrielle. Les autorités britanniques ont affirmé une collaboration avec l'industrie norvégienne équivalente à la valeur totale du contrat.

AOF - EN SAVOIR PLUS