La valeur du jour en Europe - AstraZeneca profite de l'approbation de Koselugo aux Etats-Unis dans une nouvelle indication
information fournie par AOF 20/11/2025 à 11:50

(AOF) - AstraZeneca (+1,22%, à 13 762 pence) se distingue à la Bourse de Londres, après avoir reçu une bonne nouvelle aux Etats-Unis. Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Koselugo, un traitement administré par voie orale destiné à des patients adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) présentant des neurofibromes plexiformes symptomatiques et inopérables. Pour rendre sa décision, la FDA s’est appuyée sur les résultats positifs de Komet, le plus grand et seul essai mondial de phase III contrôlé par placebo dans cette population de patients.

Dans cet essai, Koselugo a montré un taux de réponse globale statistiquement significatif et cliniquement pertinent de 20%, contre 5% avec placebo. Ce traitement a été récemment approuvé dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays.

Pour Marc Dunoyer, directeur d'Alexio, une filiale d'AstraZeneca dédiée aux maladies rares, "cette extension d'autorisation de Koselugo chez les adultes atteints de NF1 avec PN, associée à la formulation en granulés récemment approuvée pour les jeunes enfants âgés d'un an et plus, permet d'assurer une continuité des soins essentielles et d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de maladie aux États-Unis. En tant que premier traitement approuvé dans la NF1 avec PN, soutenu par plus d'une décennie de preuves cliniques, Koselugo a transformé le standard thérapeutique de cette maladie rare".

Dans une note publiée hier, les analystes de Jefferies se sont montrés enthousiastes après une rencontre avec Gianluca Pirozzi, responsable du développement, des affaires réglementaires et de la sécurité chez Alexion. La banque d'investissement américaine en a profité pour confirmer sa recommandation à l'Achat du titre AstraZeneca, avec un objectif de cours de 15 000 pence.

De son côté, Baader Europe indique que le laboratoire suédo-britannique a dépassé les attentes du marché au cours des derniers trimestres, grâce à une forte dynamique de croissance dans ses activités en oncologie, maladies rares, respiratoire et cardiovasculaire. Toutefois, pour les analystes, l'action paraît correctement valorisée et proche de ses plus hauts historiques. Leur recommandation est donc à Réduire, mais ils ont relevé leur cible de cours de 12 850 à 13 645 pence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 722,000 GBX LSE +0,93%
