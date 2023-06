La valeur du jour en Europe - AstraZeneca en légère baisse alors qu'elle pourrait autonomiser ses activités chinoises

(AOF) - AstraZeneca est en légère baisse de 1,15% à 11 653 pence à la Bourse de Londres après que le « Financial Times » a annoncé que le géant pharmaceutique suédo-britannique envisage de scinder ses activités chinoises et de les introduire en Bourse à Hong Kong ou à Shanghai au sein d’une nouvelle entité qui resterait sous son contrôle. L’objectif serait de « protéger l'entreprise contre la montée des tensions géopolitiques », et plus précisément « de toute tentative de la Chine de réprimer les entreprises étrangères en en faisant une entreprise chinoise plus plausible ».

"Lorsque vous êtes une entreprise mondiale comme AstraZeneca, vous devez toujours faire face au risque géopolitique et vous devez essayer de le gérer sans trop vous impliquer", a déclaré Michel Demaré, le nouveau président de l'entreprise, au Financial Times, début juin.

Michel Demaré a déclaré qu'AstraZeneca, plus grande entreprise pharmaceutique étrangère en Chine en termes de ventes, avait connu une "période difficile" en Chine en raison de la pression exercée par le gouvernement sur les prix et d'une baisse de la demande pendant les périodes de fermeture de la période Covid-19.

