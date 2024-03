La valeur du jour en Europe - Asos grimpe : un flux de trésorerie en nette progression au premier semestre

(AOF) - L'action Asos (+8,82% à 376,75 pence) bondit à Londres à la faveur d'une nette progression de son flux de trésorerie au premier semestre 2024, en dépit d'un recul supérieur aux attentes de son chiffre d'affaires. Sur cette période, le détaillant britannique de mode et de cosmétiques en ligne affirme que "son flux de trésorerie disponible s'est amélioré d'environ 240 millions de livres sterling par rapport au premier semestre de l'exercice 2023. Cette progression est due à "l'amélioration de la rentabilité sous-jacente et à l'élimination des stocks anciens".

"Malgré la baisse des ventes sur ce premier semestre, le flux de trésorerie disponible d'environ 20 millions de livres sterling représente un résultat solide dans une période généralement caractérisée par un fonds de roulement fortement négatif. Il constitue notre meilleure performance en matière de trésorerie pour le premier semestre depuis l'exercice 2017", précise Asos.

Le groupe a clôturé ce semestre avec un solide solde de trésorerie de plus de 330 millions de livres sterling (contre 325 millions de consensus), soit une amélioration de plus de 20 millions de livres sterling par rapport au premier semestre 2023.

Repli des ventes plus fort que prévu

En outre, les ventes d'Asos sur ce semestre ont donc baissé d'environ 18%. Pour UBS, "le chiffre d'affaires du premier semestre de l'entreprise britannique est plus mauvais que prévu".

Commentant la performance semestrielle du groupe, dans sa note du jour, le broker souligne que "la baisse des ventes est plus importante que ce qu'Asos avait prévu pour le premier semestre. Le marché anticipait un repli des ventes de 13,5% et UBS de 15%. Il note également les progrès encourageants réalisés en matière de déstockage et de free cash flow.

"Nous nous attendons à ce que les ventes décevantes pèsent sur les actions. Nous attendons plus de 'couleur' sur la rentabilité, lors des résultats complets d'Asos du premier semestre publiés en avril", ajoute UBS.

Côté perspectives, Asos maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024.

La société anticipe une baisse des ventes de 5% à 15%, un Ebitda ajusté positif, un retour des stocks aux niveaux antérieurs à la crise du Covid. Elle s'attend à une génération de trésorerie positive et à une réduction de l'endettement net.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.