La valeur du jour en Europe ASML recule : commandes décevantes et plus grande incertitude sur les perspectives

(AOF) - Plus forte baisse de l’indice AEX, ASML perd 4,53% à 578 euros. Non seulement les prises de commandes de l’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs sont ressorties sous les attentes au premier trimestre, mais il a aussi prévenu que les droits de douane faisaient planer l’incertitude sur les perspectives 2025 et 2026. L’annonce hier soir par Nvidia que les Etats-Unis exigent désormais une licence pour l'exportation de ses processeurs H20 vers la Chine contribue également à la morosité du secteur des semi-conducteurs.

" Les conversations que nous avons eues jusqu'à présent avec nos clients nous confortent dans l'idée que les années 2025 et 2026 seront des années de croissance. Cependant, les récentes annonces tarifaires ont accru l'incertitude dans l'environnement macro-économique et la situation restera dynamique pendant un certain temps " a prévenu le PDG, Christophe Fouquet.

Le groupe technologique prévoit toujours une augmentation des ventes en 2025 entre 30 et 35 milliards d'euros contre 28 milliards d'euros en 2024. La marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, est anticipée entre 51% et 53%. Sur le seul deuxième trimestre, les revenus sont anticipés entre 7,2 et 7,7 milliards d'euros pour une marge brute de 50% à 53%.

Prises de commandes faibles

Le bénéfice net d'ASML du premier trimestre s'est élevé à 2,36 milliards d'euros, contre 1,22 milliard d'euros, un an plus tôt. En un an, le résultat opérationnel est passé de 1,39 milliard d'euros à 2,74 milliards d'euros alors que le marché visait 2,654 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 46% à 7,74 milliards d'euros. Au premier trimestre, les prises de commandes sont ressorties à 3,94 milliards d'euros, soit nettement inférieures au consensus (4,8 milliards d'euros), après 3,6 milliards d'euros au premier trimestre 2024.

ASML a l'intention de proposer un dividende total pour l'année 2024 de 6,40 euros par action ordinaire, ce qui représente une augmentation de 4,9% par rapport à 2023. En tenant compte des trois dividendes intérimaires de 1,52 euro par action ordinaire versés en 2024 et 2025, cela conduit à une proposition de dividende final à l'assemblée générale annuelle de 1,84 euro par action ordinaire.

