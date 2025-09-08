La valeur du jour en Europe - ASML-Mistral AI : une association gagnante ?

(AOF) - Il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur de presse, mais l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML, pourrait devenir le premier actionnaire du champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI. A la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML gagne 0,86% à 665,90 euros. L'agence de presse Reuters affirme que le groupe technologique néerlandais se serait engagé à investir 1,3 milliard d'euros dans la levée de fonds de 1,7 milliard d'euros de Mistral AI, dont il deviendrait ainsi le plus important actionnaire.
Interrogés par l'Agence Option Finance, ni ASLM, ni Mistral AI, n'ont souhaité faire de commentaires.
Selon les sources citées par Reuters, ASML devrait obtenir un siège au conseil d’administration du champion français de l'intelligence artificielle. Cette opération ferait de la start-up française, la plus valorisée d'Europe du secteur de l'IA avec une valorisation pré-monétaire de 10 milliards d'euros, ont indiqué ces mêmes sources.
Un tel rapprochement permettrait de répondre aux enjeux de souveraineté technologique européenne dans deux domaines clés, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Ce dernier est en particulier dominé par les Etats-Unis et la Chine. " Grâce à des opérations intelligentes telles que l'IA et de machine learning, les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer l'efficacité de production, optimiser les processus de fabrication complexes, réduire l'incidence des défauts et accélérer la mise sur le marché de puces avancées, expliquait Capgemini dans une étude publiée cette année.
