La valeur du jour en Europe - ASML lanterne rouge de l'AEX après un avertissement sur ses revenus en 2026

(AOF) - ASML (-8,02% à 649,50 euros) accuse la dernière place de l’indice AEX après avoir lancé un avertissement sur 2026. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ne peut plus confirmer que 2026 sera une année de croissance en raison de l’incertitude croissante liée aux développements macroéconomiques et géopolitiques. Le consensus anticipait jusqu'à présent une croissance de 7 % l'année prochaine. Les résultats meilleurs que prévu d’ASML au deuxième trimestre et la prévision d'une croissance de 15% en 2025 ont été relégués au second plan.

" À l'horizon 2026, nous constatons que les fondamentaux de nos clients dans le domaine de l'IA restent solides. Dans le même temps, nous continuons à observer une incertitude croissante liée aux développements macroéconomiques et géopolitiques. Par conséquent, bien que nous nous préparions toujours à une croissance en 2026, nous ne pouvons pas la confirmer à ce stade", a déclaré le PDG, Christophe Fouquet.

Réagissant à ces commentaires, UBS prévoit une réduction de 5% à 10% du consensus de bénéfice par action pour 2026. " Dans le contexte de la forte performance récente du cours de l'action, nous nous attendons à ce que l'action sous-performe le marché aujourd'hui de 1% à 5%", anticipe pour sa part Jefferies.

Solide deuxième trimestre

Le bénéfice net d'ASML au deuxième trimestre s'est élevé à 2,29 milliards d'euros, contre 1,58 milliard d'euros, un an plus tôt. En un an, le résultat opérationnel est passé de 1,83 milliard d'euros à 2,66 milliards d'euros alors que le marché visait 2,385 milliards d'euros. ASML affiche une marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité de 53,7%, en amélioration de 2,2 points. Le marché visait 51,6%.

Le chiffre d'affaires a, quant à lui, augmenté de plus de 23% à 7,69 milliards d'euros, dépassant également le consensus de 7,54 milliards d'euros.

Sur le plan commercial, les prises de commandes sont ressorties à 5,5 milliards d'euros entre avril et juillet, soit nettement au dessus du consensus (4,5 milliards d'euros), après 5,57 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024. Sur le total commandé, 2,3 milliards d'euros correspondent à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet), à la pointe de la technologie.

Au troisième trimestre, le groupe technologique américain vise un chiffre d'affaires entre 7,4 et 7,9 milliards d'euros et une marge brute entre 50% et 52%.

Sur l'ensemble de l'année, ASML anticipe une croissance d'environ 15% des revenus et une marge brute d'environ 52%.

" Nous voyons une opportunité pour 2030 d'un revenu total entre 44 et 60 milliards d'euros et d'une marge brute entre 56% et 60% " par ailleurs déclaré le PDG dans une vidéo.

