 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 889,91
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe Anglo American signe un accord dans l'exploitation du cuivre au Chili
information fournie par AOF 16/09/2025 à 11:54

(AOF) - Anglo American (+1,48 %, à 2 598 pence), via sa filiale Anglo American Sur détenue à 50,01 %, et Codelco ont conclu un accord définitif portant sur la mise en œuvre d’un plan minier conjoint pour leurs exploitations de cuivre Los Bronces et Andina au Chili. Ce plan a pour objectif de débloquer une production de cuivre supplémentaire de 2,7 millions de tonnes sur une période de 21 ans, après avoir obtenu les permis nécessaires, dont la programmation est prévue pour 2030.

Dans le détail, la production supplémentaire de ce métal devrait atteindre les 120 000 tonnes par an, et sera partagée à parts égales, avec des coûts unitaires inférieurs d'environ 15 % par rapport aux exploitations autonomes. La transaction devrait générer une augmentation de la valeur actuelle nette avant impôts d'au moins 5 milliards de dollars, qui sera partagée à 50/50 par les deux partenaires.

Actuellement, la production de ces deux mines se classe parmi les 10 premières du monde, et, après l'augmentation de la production prévue, elle devrait se classer dans les cinq premières.

En parallèle, le régulateur canadien de la concurrence a indiqué qu'il allait examiner le projet de fusion entre Anglo American et Teck Ressources. Le 9 septembre dernier, les deux sociétés ont dévoilé un projet de rapprochement qui donnera naissance à un nouvel ensemble baptisé Anglo Teck et dont la capitalisation boursière sera supérieure à 53 milliards de dollars. La principale place de cotation sera Londres, et des cotations sont également prévues en Afrique du Sud, sur le Toronto Stock Exchange et le NYSE. Le siège social mondial d'Anglo Teck sera situé au Canada.

La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année suivant la finalisation de la transaction, dont environ 80 % devraient être réalisées d'ici la fin de la deuxième année après la finalisation, grâce aux économies d'échelle et aux gains d'efficacité opérationnelle.

Le groupe ainsi constitué entrera notamment dans le top 5 mondial des producteurs de cuivre, avec plus de 1,2 million de tonnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 11:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank