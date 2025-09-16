La valeur du jour en Europe Anglo American signe un accord dans l'exploitation du cuivre au Chili

(AOF) - Anglo American (+1,48 %, à 2 598 pence), via sa filiale Anglo American Sur détenue à 50,01 %, et Codelco ont conclu un accord définitif portant sur la mise en œuvre d’un plan minier conjoint pour leurs exploitations de cuivre Los Bronces et Andina au Chili. Ce plan a pour objectif de débloquer une production de cuivre supplémentaire de 2,7 millions de tonnes sur une période de 21 ans, après avoir obtenu les permis nécessaires, dont la programmation est prévue pour 2030.

Dans le détail, la production supplémentaire de ce métal devrait atteindre les 120 000 tonnes par an, et sera partagée à parts égales, avec des coûts unitaires inférieurs d'environ 15 % par rapport aux exploitations autonomes. La transaction devrait générer une augmentation de la valeur actuelle nette avant impôts d'au moins 5 milliards de dollars, qui sera partagée à 50/50 par les deux partenaires.

Actuellement, la production de ces deux mines se classe parmi les 10 premières du monde, et, après l'augmentation de la production prévue, elle devrait se classer dans les cinq premières.

En parallèle, le régulateur canadien de la concurrence a indiqué qu'il allait examiner le projet de fusion entre Anglo American et Teck Ressources. Le 9 septembre dernier, les deux sociétés ont dévoilé un projet de rapprochement qui donnera naissance à un nouvel ensemble baptisé Anglo Teck et dont la capitalisation boursière sera supérieure à 53 milliards de dollars. La principale place de cotation sera Londres, et des cotations sont également prévues en Afrique du Sud, sur le Toronto Stock Exchange et le NYSE. Le siège social mondial d'Anglo Teck sera situé au Canada.

La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année suivant la finalisation de la transaction, dont environ 80 % devraient être réalisées d'ici la fin de la deuxième année après la finalisation, grâce aux économies d'échelle et aux gains d'efficacité opérationnelle.

Le groupe ainsi constitué entrera notamment dans le top 5 mondial des producteurs de cuivre, avec plus de 1,2 million de tonnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS