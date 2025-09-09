La valeur du jour en Europe Anglo American et Teck vont créer un géant dans le secteur des mines

(AOF) - Le groupe minier coté à Londres, Anglo American, a annoncé sa fusion avec le groupe canadien, Teck. L’action du premier gagne 9,81%, à 2508 pence, et prend la première place de l'indice FTSE100. La capitalisation du nouvel ensemble est supérieure à 53 milliards de dollars et cette transaction est la plus importante opération de fusions & acquisition dans le secteur depuis plus d’une décennie, selon des données de Reuters. Anglo American va proposer 1,3301 action nouvelle contre 1 titre Teck.

La principale place de cotation du nouvel ensemble baptisé Anglo Teck sera Londres, des cotations sont également prévues en Afrique du Sud, sur le Toronto Stock Exchange et le NYSE. Le siège social mondial d'Anglo Teck sera situé au Canada.

" La structure de fusion entre égaux devrait être bien accueillie, notamment compte tenu de la relative surperformance d'Anglo depuis le début de l'année par rapport à l'action Teck (-1,7 % contre -16,7 % pour Teck) " explique Berenberg.

La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année suivant la finalisation de la transaction, dont environ 80 % devraient être réalisées d'ici la fin de la deuxième année après la finalisation, grâce aux économies d'échelle et aux gains d'efficacité opérationnelle.

Le groupe ainsi constitué entrera notamment dans le top 5 mondial des producteurs de cuivre, avec plus de 1,2 million de tonnes.

La transaction est soumise aux conditions habituelles de réalisation et aux conditions réglementaires, et devrait être finalisée dans un délai de 12 à 18 mois. " L'accord devra être approuvé par plus de 50 % des actionnaires d'Anglo lors d'un vote ; du côté de Teck, l'accord devra être approuvé par les deux tiers des actionnaires A et B " détaille Berenberg. Les actionnaires d'Anglo American détiendront environ 62,4 % du nouvel ensemble et ceux de Teck environ 37,6 %.

Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo, prendra le poste de directeur général, Jonathan Price, directeur général de Teck, deviendra directeur général adjoint, et John Heasley, directeur financier d'Anglo, conservera ce poste.

Le conseil d'administration d'Anglo American a également l'intention de déclarer un dividende spécial de 4,5 milliards de dollars américains, soit environ 4,19 dollars américains par action ordinaire.

