 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 765,24
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe Anglo American et Teck vont créer un géant dans le secteur des mines
information fournie par AOF 09/09/2025 à 11:53

(AOF) - Le groupe minier coté à Londres, Anglo American, a annoncé sa fusion avec le groupe canadien, Teck. L’action du premier gagne 9,81%, à 2508 pence, et prend la première place de l'indice FTSE100. La capitalisation du nouvel ensemble est supérieure à 53 milliards de dollars et cette transaction est la plus importante opération de fusions & acquisition dans le secteur depuis plus d’une décennie, selon des données de Reuters. Anglo American va proposer 1,3301 action nouvelle contre 1 titre Teck.

La principale place de cotation du nouvel ensemble baptisé Anglo Teck sera Londres, des cotations sont également prévues en Afrique du Sud, sur le Toronto Stock Exchange et le NYSE. Le siège social mondial d'Anglo Teck sera situé au Canada.

" La structure de fusion entre égaux devrait être bien accueillie, notamment compte tenu de la relative surperformance d'Anglo depuis le début de l'année par rapport à l'action Teck (-1,7 % contre -16,7 % pour Teck) " explique Berenberg.

La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année suivant la finalisation de la transaction, dont environ 80 % devraient être réalisées d'ici la fin de la deuxième année après la finalisation, grâce aux économies d'échelle et aux gains d'efficacité opérationnelle.

Le groupe ainsi constitué entrera notamment dans le top 5 mondial des producteurs de cuivre, avec plus de 1,2 million de tonnes.

La transaction est soumise aux conditions habituelles de réalisation et aux conditions réglementaires, et devrait être finalisée dans un délai de 12 à 18 mois. " L'accord devra être approuvé par plus de 50 % des actionnaires d'Anglo lors d'un vote ; du côté de Teck, l'accord devra être approuvé par les deux tiers des actionnaires A et B " détaille Berenberg. Les actionnaires d'Anglo American détiendront environ 62,4 % du nouvel ensemble et ceux de Teck environ 37,6 %.

Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo, prendra le poste de directeur général, Jonathan Price, directeur général de Teck, deviendra directeur général adjoint, et John Heasley, directeur financier d'Anglo, conservera ce poste.

Le conseil d'administration d'Anglo American a également l'intention de déclarer un dividende spécial de 4,5 milliards de dollars américains, soit environ 4,19 dollars américains par action ordinaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 11:53:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 septembre 2025
    information fournie par AOF 09.09.2025 12:12 

    (AOF) - Atos (6,14 %, à 43,67 euros) Au lendemain d'une pause (-0,06 %), le titre Atos a repris son ascension débutée il y'a quelques jours. Sans compter la hausse du jour, l'action a augmenté de 9,43 % depuis le 4 septembre dernier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points-clés ... Lire la suite

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • France: des "pots de départ" pour fêter la chute du gouvernement Bayrou
    France: des "pots de départ" pour fêter la chute du gouvernement Bayrou
    information fournie par AFP Video 09.09.2025 12:06 

    Des milliers de manifestants ont fêté lundi soir la chute du gouvernement de François Bayrou devant des mairies, à l'appel du mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre.

  • Point Marchés - Perspectives de rentrée
    Point Marchés - Perspectives de rentrée
    information fournie par Amundi 09.09.2025 12:00 

    Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée. Au programme : -   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été -   Les droits de douane devraient ralentir la croissance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank