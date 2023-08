La valeur du jour en Europe - Allianz dégage d'énormes bénéfices au premier semestre 2023

(AOF) - L'assureur allemand Allianz gagne 3,08% à 221,10 euros à Francfort après avoir présenté des résultats solides au premier semestre 2023. Sur cette période, son bénéfice net est en hausse de 73,7% à 4,7 milliards d'euros contre 2,6 milliards il y a un an. Au deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net à 2,5 milliards d'euros en augmentation de 19%. Sur ce semestre, son bénéfice opérationnel a progressé de 14,9% à 7,5 milliards d'euros et de 7,1% à 3,8 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre.

Il dépasse les prévisions des analystes sondés par Factset, qui tablaient sur 3,6 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires total a augmenté de 4,8% à 85,6 milliards d'euros, profitant de prix et de volumes plus élevés. Au second trimestre, ce chiffre d'affaires s'élève à 39,6 milliards d'euros, soit une hausse de 5,9%.

Toutefois, cette croissance a été partiellement compensée par une baisse du chiffre d'affaires de son activité gestion d'actifs (recul de 7,5% à 3,8 milliards d'euros sur ce semestre).

Les bons résultats d'Allianz sur ses six premiers mois d'activité sont tirés en particulier par les performances des secteurs Vie/Santé (bénéfice opérationnel en hausse de 41% à 2,52 milliards d'euros au premier semestre) et assurances dommages (chiffre d'affaires qui bondit de 9,8% à 41,7 milliards d'euros au premier semestre).

Sur ce premier semestre, il affiche un excellent ratio de capitalisation Solvabilité II de 208%, contre 201% au premier semestre 2022.

En outre, le groupe indique que le rachat d'actions pour un montant maximum de 1,5 milliard d'euros est en bonne voie. 2,9 millions d'actions ont été acquises pour 0,6 milliard d'euros jusqu'à fin juillet 2023.

" Je me réjouis tout particulièrement de la forte performance de l'activité Dommages, qui a atteint un ratio combiné de 92 %, de la croissance continue du chiffre d'affaires et de la profitabilité de l'activité Vie et Santé, ainsi que de la résilience de notre segment Gestion d'actifs, via une collecte nette positive des actifs gérés pour le compte de tiers pour le deuxième trimestre consécutif, en dépit de la prudence des investisseurs ", a expliqué Oliver Bäte, PDG d'Allianz.

Coté perspectives, l'assureur confirme viser un résultat opérationnel pour 2023 à 14,2 milliards d'euros avec un écart plus ou moins d'un milliard d'euros.

