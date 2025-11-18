La valeur du jour en Europe AkzoNobel et Axalta Coating Systems vont fusionner après une première approche en 2017

(AOF) - Akzo Nobel (-0,95%, à 56,10 euros) et Axalta Coating Systems (-2,53%, à 28,18 dollars, hier soir à la clôture américaine) ont annoncé la signature d’un accord définitif prévoyant une fusion dans le cadre d’une opération entièrement en actions destinée à créer une entreprise mondiale de revêtements d’une valeur d’environ 25 milliards de dollars. Dans le détail de l’opération, les actionnaires d’Axalta recevront 0,6539 action Akzo Nobel par action Axalta et Akzo Nobel versera un dividende spécial de 2,5 milliards d’euros (ajusté des dividendes 2026 déjà versés) à ses actionnaires.

A l'issue de la transaction, prévue entre fin 2026 et début 2027, la répartition capitalistique sera de 55% pour Akzo Nobel et 45% pour Axalta.

Le nouvel ensemble devrait disposer de marges attractives, les marges d'Ebitda ajustées devraient être proches de 20%, et d'une génération de trésorerie solide. Parallèlement, les synergies identifiées et actionnables devraient s'élever à environ 600 millions de dollars, dont 90% devraient être réalisées dans les trois premières années après la fin de l'opération. Ces synergies s'effectueront principalement via les achats, l'optimisation des coûts, la rationalisation des sites et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Enfin, le conseil d'administration de la nouvelle entité sera composé de quatre membres d'Akzo Nobel et quatre autres d'Axalta, ainsi que des trois indépendants. Le siège sera double à Amsterdam et Philadelphie et la société sera organisée sous une holding néerlandaise avec une cotation initiale double, puis uniquement sur le NYSE à New York.

Les analystes ne prennent pas de risque et ne modifient pas leur recommandation

KBC Securities rappelle qu'il y'a huit ans, une première tentative de rapprochement entre ces deux entreprises avait eu lieu. Les analystes pensent que si l'opération a réussi cette fois, c'est notamment parce leurs valorisations sont beaucoup plus proches. Ils ajoutent que la nouvelle entité deviendra le deuxième acteur mondial des peintures et revêtements derrière Sherwin-Williams et que cette opération présente une bonne complémentarité stratégique, notamment grâce à la forte présente de l'Américain Axalta dans les segments Automotive OEM & Refinish. Toutefois, la recommandation de KBC Securities reste à Conserver sur l'action Akzo Nobel car le secteur des peintures et revêtements est considéré comme une industrie à croissance relativement faible.

Pour ING, qui est également à Neutre sur le titre du groupe néerlandais, les conditions de l'opération sont considérées comme relutives pour les actionnaires d'Akzo Nobel. Si les synergies sont effectuées, qu'il y a une absence de revalorisation des multiples et en incluant le dividende spécial de 2,5 milliards d'euros, la transaction est relutive d'environ 20% pour les actionnaires d'Akzo Nobel.

Enfin, chez Jefferies, les analystes ont maintenu leur recommandation à Conserver, avec une cible de cours de 59 euros.

