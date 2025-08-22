La valeur du jour en Europe - AkzoNobel : Cevian Capital acquiert une participation supérieure à 3%

(AOF) - AkzoNobel (+4,70% à 59,70 euros) culmine en tête de l'indice AEX 25 dans le sillage d'une information rapportée par le Financial Times puis confirmée dans un document déposé ce vendredi auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Celle-ci révèle que le fonds activiste Cevian Capital a acquis une participation de 3,02% au sein de l'entreprise néerlandaise spécialisée dans les peintures et les produits chimiques,

Selon ce document, Cevian a acquis plus de 5 millions d'actions ordinaires AkzoNobel via son fonds Cevian Capital II Master Fund LP, en date de mercredi.

Le Financial Times précise que " Cevian Capital a pris une participation dans AkzoNobel, suite à un vote de confiance, dans le cadre du plan de redressement du groupe néerlandais visant à réduire les coûts et à améliorer la performance. Cette participation supérieure à 3% équivaut à un investissement d'environ 300 millions d'euros et fait de Cevian l'un des principaux actionnaires d'AkzoNobel, qui a une capitalisation boursière de 10 milliards d'euros ".

D'ailleurs, Reuters a rapporté des propos de Robert Schuchna, associé chez Cevian Capital sur ce sujet : " Cevian voit un potentiel de création de valeur significatif à long terme chez AkzoNobel ".

Objectif d'Ebitda ajusté abaissé

Il y a un mois, Akzo Nobel a dévoilé des comptes du deuxième trimestre 2025 en retrait et en-dessous des attentes des analystes. Sur la période d'avril à juin, le fabricant de peintures et revêtements a vu son chiffre d'affaires diminuer de 6%, à 2,626 milliards d'euros, tandis que le résultat d'exploitation est passé de 270 à 214 millions d'euros, soit une baisse de 20,74%. Enfin, l'Ebitda ajusté a reculé de 2 %, à 393 millions d'euros.

Les comptes d'Akzo Nobel ont été principalement affectés par les taux de change, notamment la vigueur de l'euro face aux autres devises.

Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont reculé de 3% et l'Ebitda ajusté s'est affaissé de 1,7%.

Quant à ses perspectives 2025, le groupe néerlandais a révisé à la baisse son objectif d'Ebitda ajusté. Il est attendu supérieur à 1,48 milliard d'euros contre plus de 1,55 milliard d'euros auparavant. Les objectifs de moyen terme n'ont quant à eux pas bougé et la marge d'Ebitda ajusté est toujours prévue au-dessus de 16%.

AOF - EN SAVOIR PLUS