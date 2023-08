La valeur du jour en Europe - Ageas : son résultat opérationnel net semestriel progresse de 30%

(AOF) - Groupe d'assurances belge, Ageas recule de 3,7% à 36,42 euros à Bruxelles en dépit de bons résultats affichés au premier semestre 2023. Sur cette période, son résultat opérationnel net s’est établi à 599 millions d'euros, représentant un rendement sur capitaux propres de 16,9%. Il est supérieur de 30% au résultat net de l'année dernière hors RPN de 456 millions d'euros, tel que rapporté selon les anciennes normes comptables. Son résultat net s'est établi à 531 millions d'euros.

Le ratio combiné s'est établi à 93,3% grâce à une expérience de sinistralité favorable dans toutes les lignes de produits et à une amélioration du ratio de dépenses.

Ageas affiche de bonnes performances commerciales en Vie en Chine et en Non-vie dans toutes les régions.

Le résultat opérationnel net en Vie s'est établi à 481 millions d'euros.

Le ratio combiné de 93,9% en Non-vie s'explique principalement par une expérience de sinistralité favorable dans toutes les lignes de produits, par des conditions météorologiques relativement favorables au premier semestre 2023 et par une amélioration du ratio de dépenses. Cela se traduit par un résultat opérationnel net 181 millions d'euros, en hausse de 35 % par rapport à l'année précédente, si l'on exclut la plus-value de capital réalisée sur la vente des lignes commerciales au Royaume-Uni en 2022.

L'encaissement du groupe a augmenté de 6% au premier semestre par rapport à l'année dernière pour s'établir à 9,3 milliards d'euros.

L'augmentation de l'encaissement en Vie s'appuie principalement sur les nouvelles activités en Chine avant une modification des taux de tarification réglementaires.

En outre, le ratio Solvabilité II du Pilier II a augmenté de 2 points de pourcentage sur six mois pour s'établir à un niveau élevé de 220%, largement supérieur à l'objectif du Groupe de 175%.

La génération de capital opérationnel sur la période a progressé de 16 % par rapport au premier semestre 2022 et a passé la barre des 1 milliard d'euros.

Le résultat opérationnel net total du segment Réassurance a progressé à 66 millions d'euros, une hausse significative par rapport à l'année passée grâce principalement aux conditions météorologiques favorables.

Le Conseil d'administration a décidé de verser un dividende brut en espèces intermédiaire d'1,5 euro par action, et à l'intention de répéter cette décision à l'avenir.

Ageas vise un résultat opérationnel net pour l'ensemble de l'exercice 2023 situé entre 1,1 milliard et 1,2 milliard d'euros.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.

