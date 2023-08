La valeur du jour en Europe - Aegon en repli après la perte de ses bénéfices au premier semestre

(AOF) - L'assureur néerlandais Aegon recule de 3,94% à 4,75 euros à Amsterdam après avoir présenté ses résultats du premier semestre. Le groupe affiche une perte nette de 199 millions d'euros sur cette période alors qu'il avait dégagé un bénéfice net à hauteur de 46 millions d'euros il y a un an. Toutefois, son résultat d'exploitation a augmenté de 3% à 818 millions d'euros contre 796 millions d'euros un an avant. Celui-ci " reflète l'amélioration des résultats dans toutes les unités d'assurance, tandis que la gestion d'actifs a été affectée par un environnement de marché difficile ", explique Aegon.

Aegon a connu une forte croissance de son chiffre d'affaires aux États-Unis, pour son activité " Workplace Business " au Royaume-Uni et aussi dans le secteur de l'assurance-vie en Chine et au Brésil.

Sa génération de capital d'exploitation a été forte, en grande partie grâce à ses activités aux États-Unis. Les ratios de capital de ses principales unités sont restés supérieurs à leurs niveaux opérationnels respectifs au premier semestre 2023.

Sur ce semestre, la génération de capital opérationnel avant financement des holdings et frais d'exploitation a augmenté de 13% par rapport au premier semestre 2022 pour atteindre 620 millions d'euros, reflétant la croissance de son activité et l'amélioration de la sinistralité.

En outre, le ratio de solvabilité II du groupe s'élève à 202%.

" Ces résultats constituent une base solide pour augmenter le dividende intérimaire de 3 centimes d'euro par rapport au dividende intérimaire de 2022, à 14 centimes d'euro par action ", affirme Aegon.

Le 22 juin dernier, Aegon a organisé un Capital Markets Day (CMD) pour présenter une mise à jour de sa stratégie et de ses objectifs financiers à moyen terme. Il s'agit notamment de plans visant à développer ses activités de manière rentable et à maximiser la valeur de ses actifs financiers, en mettant l'accent sur la plus grande unité commerciale d'Aegon : Transamerica.

L'assureur vise une augmentation du capital d'exploitation généré par ses unités à environ 1,2 milliard d'euros, et du flux de trésorerie disponible à environ 800 millions d'euros d'ici 2025. Le dividende par action devrait augmenter à 0,40 centimes en 2025, sauf circonstances imprévues et sous réserve des approbations nécessaires. L'effet de levier financier brut devrait être ramené à 5 milliards d'euros.

