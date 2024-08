La valeur du jour en Europe - Aegon en recul après ses résultats semestriels

(AOF) - Aegon recule de 4,58% à 5,54 euros à la bourse d'Amsterdam. L'assureur néerlandais a accusé une baisse de son indicateur de génération de capital, au titre du premier semestre. Bien qu'il ait dépassé les attentes, cet indicateur a été impacté par le taux de mortalité élevé aux États-Unis. Le capital d'exploitation semestriel avant le financement des holdings et les dépenses d'exploitation se sont repliés de 5% en glissement annuel pour atteindre 588 millions d'euros, là où les analystes tablaient sur 551 millions d'euros.

Le groupe a essuyé une perte nette semestrielle de 65 millions d'euros contre une perte au premier semestre 2023 à hauteur de 199 millions d'euros, tandis que son résultat opérationnel a baissé de 8% à 750 millions d'euros en raison "d'une expérience de mortalité défavorable principalement liée aux actifs financiers aux Etats-Unis".

Le résultat d'exploitation des activités d'assurance sur ce premier semestre 2024 a diminué passant de 674 à 552 millions d'euros.

En revanche, le résultat opérationnel des activités hors assurance du groupe sur ce semestre a progressé passant en un an de 239 à 288 millions de dollars.

En outre, le free cash flow a augmenté de 30% sur ce premier semestre passant de 287 à 373 millions d'euros.

L'assureur néerlandais a par ailleurs fait part d'une augmentation de deux centimes d'euro de son dividende semestriel par rapport à celui de l'année dernière. Il s'établit à 16 centimes d'euro par action contre 14 centimes au premier semestre 2023.

"En ligne avec notre stratégie de réduction du capital employé par les actifs financiers aux Etats-Unis, nous avons vu notre capital employé chuter de 0,4 milliard de dollars, et sommes en voie de le réduire à 2,2 milliards d'euros d'ici fin 2027", déclare le CEO de la compagnie d'assurance, Lard Friese.

Aegon a indiqué qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2024.

