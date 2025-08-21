La valeur du jour en Europe- Aegon en forme boursière après le retour au bénéfice

(AOF) - Aegon bondit de 6,71% à 6,87 euros à la bourse d'Amsterdam après avoir dévoilé une publication solide au premier semestre et doublé son programme de rachat d'actions. La compagnie néerlandaise d'assurance a déclaré sur les six premiers mois de l'année 2025 un bénéfice net de 606 millions d'euros contre une perte nette de 65 millions essuyée au premier semestre 2024. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 19% à 845 millions d'euros, " reflétant la croissance de l'activité et l'amélioration de l'écart des résultats techniques aux États-Unis ".

Le cash-flow libre est ressorti en hausse de 18% à 442 millions d'euros.

"Nos ratios de capital demeurent robustes et notre situation de trésorerie se situe au-dessus de notre fourchette d'exploitation ", affirme son CEO Lard Friese, confiant pour voir son groupe " atteindre tous les objectifs financiers de 2025 ".

Dans ce contexte, Aegon a annoncé un acompte sur dividende de 19 centimes d'euro, en hausse de 19%, et augmenté son programme de rachat d'actions actuellement en cours à 400 millions d'euros, contre 200 millions précédemment annoncés.

Par ailleurs, le groupe d'assurance qui est fortement présent aux États-Unis à travers sa filiale Transamerica, a lancé une étude sur la possibilité de transférer à la fois son siège social et son domicile juridique outre-Atlantique.

" Plus de 65 % des bénéfices de la société proviennent des États-Unis et nous pensons qu'il y aurait des avantages à déplacer notre siège ", a expliqué le directeur général Lard Friese à Reuters.

Ce transfert signifierait la cotation d'Aegon sur la place new-yorkaise au détriment d'Amsterdam.

