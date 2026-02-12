La valeur du jour en Europe - Adyen plonge en bourse après des prévisions jugées trop timides

(AOF) - La fintech néerlandaise Adyen s'effondre dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, après une publication annuelle 2025 décevante. Le titre perdait plus de 20% à près de 952 euros peu après 9h00.

La foudre s'est abattue sur Adyen jeudi matin, après l'annonce de perspectives 2026 trop conservatrices aux yeux du marché. La star européenne des paiements traverse, comme le reste de son secteur, une passe délicate. La croissance reste au rendez-vous, mais les marges ne progressent plus suffisamment au goût des investisseurs, qui sont devenus exigeants compte tenu du niveau de valorisation affiché par l'entreprise en bourse (PER 2026 de 28 fois).

Sur le second semestre 2025, le chiffre d'affaires net d'Adyen a atteint 1,271 milliard d'euros, en hausse de 17% sur un an, tandis que l'EBITDA grimpait de 23% à 702,1 MEUR. Le groupe affiche un taux de conversion du flux de trésorerie disponible de 86%, avec des investissements limités à 5% du chiffre d'affaires net.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 2,36 MdsEUR, en hausse de 18% sur un an. L'EBITDA s'est établi à 1,245 MdsEUR, en hausse de 26% sur un an, avec une marge d'EBITDA atteignant 53% pour l'ensemble de l'exercice, contre 50% en 2024. Le taux de conversion du flux de trésorerie disponible est de 87%, avec des dépenses d'investissement représentant 5% du chiffre d'affaires net pour l'année, un niveau stable par rapport à 2024.

Pour 2026, la société vise une croissance de 20-22% de ses revenus et une marge EBITDA globalement stable par rapport à 2025. Elle estime que sa marge d'EBITDA sera supérieure à 55% d'ici 2028. De plus, elle annonce que sa marge d'EBITDA restera globalement en ligne avec celle de 2025.

Chez KBC, l'analyste Thomas Couvreur se montre déçu par le niveau de chiffre d'affaires, grevé par la faiblesse du dollar américain. Le bureau d'études note toutefois que la baisse des dépenses d'exploitation ramène le résultat net en ligne avec le consensus. "Bien que les résultats actuels et les perspectives pour l'année prochaine soient globalement satisfaisants, cela pourrait ne pas suffire à inverser le sentiment très négatif qui règne actuellement dans le secteur des paiements", estime Couvreur.

La position est proche chez Jefferies. Hannes Leitner note aussi le vent contraire du dollar, mais se focalise aussi sur la prudence des objectifs 2026, avec une marge tout juste stable qui déçoit fortement. L'analyste y voit une forme de conservatisme, mais estime que ce signal plus mesuré devrait continuer de peser sur le titre à court terme.

L'action Adyen avait déjà perdu plus de 30% de sa valeur depuis le début de l'année, après un millésime 2025 médiocre (-4,3%). Le titre s'éloigne de ses meilleurs niveaux récents (1 485 EUR en janvier), et plus encore de ses pics historiques (2 835 EUR en 2021, en pleine euphorie des fintechs).

