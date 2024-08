La valeur du jour en Europe - Adyen : performance robuste au premier semestre et perspectives optimistes

(AOF) - Adyen (+6,24% à 1209 euros) occupe la tête de l'indice AEX 25 après avoir présenté des résultats de bonne facture au premier semestre 2024. "Nous avons continué à gagner des parts de marché, grâce à l'augmentation de la part de portefeuille des clients existants et à l'acquisition de nouveaux contrats. L'effet de levier opérationnel est redevenu visible puisque notre marge d'Ebitda a augmenté pour atteindre 46%. Nous avons maintenu notre niveau de dépenses d'investissement durable jusqu'à 5%", a souligné l'entreprise néerlandaise spécialisée dans le paiement électronique.

Sur les six premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires net d'Adyen s'est élevé à 913,4 millions d'euros, en hausse de 24% d'une année sur l'autre.

Sur cette période, le volume d'activité traité s'est élevé à 619,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. Les volumes des points de vente ont atteint les 95,6 milliards d'euros, soit 15% du total des volumes traités.

En outre, l'Ebitda s'est élevé à 423,1 millions d'euros sur ce premier semestre 2024, soit une progression de 32% par rapport au 320 millions d'euros au premier semestre 2023.

La marge d'Ebitda s'est élevée à 46% au premier semestre 2024, contre 43% au premier semestre 2023. "Cette marge a commencé à augmenter, avec un effet de levier opérationnel déjà visible, provenant principalement du rythme d'embauche ralenti de cette période", explique le concurrent de Worldline.

Son résultat net ressort à 409,61 millions d'euros contre 282,17 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le bénéfice net par action est de 13,19 euros contre 9,10 euros il y a un an.

Le ratio de conversion du flux de trésorerie disponible a été de 85%, les dépenses d'investissement s'établissant à 4,6% du chiffre d'affaires net, contre 7,6% au premier semestre 2023.

Forte croissance dans les régions EMEA et Amérique du Nord

En parallèle de la présentation de ses résultats semestriels, la société néerlandaise indique aussi "avoir progressé dans ses investissements à long terme visant à développer ses capacités d'acquisition au niveau mondial, avec l'obtention de licences supplémentaires en Inde et l'obtention d'un enregistrement au Mexique.

Le groupe affirme que son potentiel étant encore largement inexploité dans la région EMEA et en Amérique du Nord. La région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) a enregistré une croissance nette de 25% du chiffre d'affaires et l'Amérique du Nord de 30%, ce qui en fait à nouveau sa région à la croissance la plus rapide.

Adyen a continué à poser les fondations dans la région LATAM (Amérique Latine) en gagnant notamment un contrat avec IKEA Mexique. Le groupe a aidé aussi les acteurs locaux de l'APAC (Asie-Pacifique) à étendre leurs activités internationales.

Côté perspectives, Adyen vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires net comprise entre 20 et 30% jusqu'en 2026 inclus. Pour 2024, il s'attend à ce que les ventes nettes se situent dans la partie inférieure de cette fourchette.

La société anticipe une amélioration de sa marge d'Ebitda à des niveaux supérieurs à 50% en 2026, espérant bénéficier de l'effet de levier opérationnel inhérent à son modèle d'entreprise.

Enfin, elle veut maintenir un niveau de dépenses d'investissement durable allant jusqu'à 5% de ses revenus nets.

