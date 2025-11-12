La valeur du jour en Europe - ABN Amro bien orientée après l'acquisition de NIBC Bank

(AOF) - Plus forte progression de l'AEX, ABN Amro gagne 3,32%, à 27,99 euros. La banque a dévoilé des résultats trimestriels mitigés et l'acquisition de sa concurrente néerlandaise spécialisée dans les prêts hypothécaires, NIBC Bank, auprès de Blackstone. "Il s'agit d'une transaction intéressante, car elle se situe dans la fourchette basse des prix, à 960 millions d'euros (contre environ 1,2 milliard d'euros prévus)," souligne ING. "Ce montant représente 0,85 fois la valeur comptable de la cible et réduira le ratio de fonds propres durs (CET1) d'environ 70 points de base," a précisé l'acquéreur.

Des profits en berne

Au troisième trimestre, le bénéfice net d'ABN Amro a reculé de 11%, à 617 millions d'euros, dépassant ainsi le consensus s'élevant à 597 millions d'euros. Les analystes expliquent cette performance meilleure que prévu par la reprise de 49 millions d'euros alors que le marché anticipait la constitution de provisions à hauteur de 43 millions d'euros.

Les revenus ont reculé de 4%, à 2,17 milliards d'euros, dont 1,58 milliard de revenus nets d'intérêt, en repli de 4%. KBC signale que ces derniers sont ressortis inférieurs de 1% à ses attentes tandis que les revenus tirés des commissions (+17% à 561 millions) sont supérieurs de 2% à ses prévisions.

ING et KBC qualifient de "mitigés" les résultats de la banque néerlandaise.

ABN Amro a terminé le trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET1) stable sur le trimestre à 14,8% et a indiqué qu'elle évaluera la possibilité de nouvelles distributions à ses actionnaires au quatrième trimestre. ABN Amro a terminé en septembre un programme de rachat d'actions.

"Lors de notre journée investisseurs du 25 novembre 2025, nous présenterons nos projets pour la banque et la manière dont nous allons créer de la valeur," a déclaré la directrice générale, Marguerite Bérard.

Rachat de NIBC Bank

NIBC est principalement un prêteur hypothécaire néerlandais dont le total des prêts s'élève à 28 milliards d'euros, financés par des dépôts provenant des Pays-Bas, de Belgique et d'Allemagne.

La banque néerlandaise précise que cette acquisition devrait encore renforcer sa rentabilité et générer un rendement du capital investi d'environ 18 % d'ici 2029. Cent millions d'euros de synergies sont attendues à cet horizon. Selon KBC, cette transaction permettra d'augmenter le bénéfice net de près de 200 millions d'euros en 2029.

UBS précise que l'impact de 70 points de base sur le capital suggère un impact net sur le capital d'ABN d'environ 1 milliard d'euros, soit 6 % de la capitalisation boursière. L'accord se fera au détriment de rachats d'actions plus faibles du même montant, ajoute KBC.

La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2026. "Cet accord rappelle également que les fusions-acquisitions dans l'Union européenne restent nationales et ne sont pas encore transfrontalières, car il n'existe pas d'union bancaire," fait remarquer ING.

