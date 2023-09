La valeur du jour en Europe - AB Foods porté par des perspectives revues à la hausse

(AOF) - AB Foods, maison-mère de Primark, s'adjuge 5,35% à 2 108 pence à la bourse londonienne. La multinationale britannique, qui possède également une importante activité d'épicerie ( thé Twinings, les céréales Jordans et les boissons Ovomaltine), a relevé ce mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, pour la deuxième fois en quatre mois. Son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice 2023 devrait désormais être "modérément supérieur" aux 1,44 milliard de livres sterling de l'exercice précédent pour l'ensemble du groupe, et "fortement supérieur" pour la division alimentaire.

Les ventes de Primark pour l'année 2022/23 devraient s'élever à environ 9 milliards de livres, soit 15 % de plus qu'en 2021/22, avec des ventes à périmètre constant en hausse de 9 %.

Pour le nouvel exercice, le groupe prévoit que la marge bénéficiaire opérationnelle de Primark "se redressera fortement" par rapport aux quelque 8 % attendus en 2022/23.

Le mois dernier, les rivaux de Primark, Next et Marks & Spencer ont fait état d'une activité commerciale soutenue et ont revu à la hausse leurs perspectives de bénéfices.

AB Foods, qui livrera ses résultats complets le 7 novembre, a par ailleurs indiqué que 442 millions de livres sterling du programme de rachat d'actions de 500 millions de livres sterling annoncé en novembre pour restituer des liquidités aux investisseurs, ont été achevés.

