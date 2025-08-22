 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street - Zoom Communications sur orbite
information fournie par AOF 22/08/2025 à 17:10

(AOF) - Zoom Communications s'envole de 10,41% à 80,79 dollars au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu s'accompagnant de prévisions relevées. Au titre du deuxième trimestre fiscal de son exercice 2025/2026, le fournisseur de services de visioconférence a dégagé un bpa de 1,53 dollar, là où le consensus ciblait 1,38 dollar contre 1,39 dollar un an plus tôt. Les revenus pour les trois mois clos au 31 juillet ont progressé de 4,7% à à 1,22 milliard de dollars, contre 1,16 milliard un an auparavant. Ils sont supérieurs aux prévisions : 1,20 milliard.

Pour le troisième trimestre fiscal de cet exercice, Zoom Communications vise un bpa compris entre 1,42 et 1,44 dollar (contre 1,39 dollar attendu), pour un chiffre d'affaires total compris entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars (contre 1,21 milliard attendu).

L'entreprise californienne a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026, visant une fourchette de 5,81 à 5,84 dollars, contre une estimation précédente de 5,56 à 5,59 dollars. Les analystes anticipaient 5,61 dollars.

D'autre part, la prévision de chiffre d'affaires total et annuel pour 2025/2026 a été également rehaussée, passant de 4,80-4,81 milliards de dollars à une fourchette comprise désormais entre 4,83 et 4,84 milliards. Le consensus était de 4,81 milliards.

En outre, les revenus d'exploitation annuels non GAAP sur cet exercice devraient se situer entre 1,905 et 1,915 milliard de dollars. Le groupe ciblait auparavant une fourchette entre 1,865 et 1,875 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie disponible annuel sur l'exercice devrait se situer entre 1,74 et 1,78 milliards de dollars. Zoom Communications visait précédemment un flux de trésorerie compris entre 1,68 et 1,72 milliards.

" Nous avons réalisé un deuxième trimestre solide, marqué par la réalisation de notre plus forte croissance des revenus d'une année sur l'autre en 11 trimestres et par une augmentation de 9 points de pourcentage de la marge opérationnelle GAAP d'une année à l'autre. Grâce à notre solide performance, nous rehaussons nos perspectives pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne les revenus, le bénéfice d'exploitation hors GAAP ", a déclare Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.

Sur ce second trimestre, la marge opérationnelle est passé de 17,4% à 26,4%.

Valeurs associées

ZOOM COM RG-A
80,8300 USD NASDAQ +10,47%
