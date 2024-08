La valeur du jour à Wall Street - Zoom bondit après le relèvement de ses perspectives annuelles

(AOF) - Zoom (+11,16% à 66,97 dollars) bondit ce jeudi à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025. Le spécialiste de la visioconférence s'attend à ce que ses ventes de l'exercice 2025 soient comprises entre 4,63 et 4,64 milliards de dollars, contre 4,61 à 4,62 milliards de dollars prévus auparavant. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 1,16 milliard de dollars dépassant le consensus (1,15 milliard de dollars) et le bénéfice par action ajusté 1,39 dollar, dépassant également le consensus de 1,21 dollar.

" Au deuxième trimestre, nous avons dépassé nos prévisions dans tous les domaines et avons augmenté le flux de trésorerie opérationnel et le flux de trésorerie disponible de 33,7 % et 26,2 % respectivement par rapport à l'année précédente " a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et CEO de Zoom.

Il a souligné que"Zoom Contact Center" sa nouvelle plateforme "a remporté plusieurs contrats de premier plan, notamment sa plus grosse commande à ce jour": c'est un des "packages haut de gamme utilisant des fonctionnalités d'IA avancées" récemment lancées par Zoom.

Le groupe a également annoncé le départ de Kelly Steckelberg, sa directrice financière depuis 2017.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.