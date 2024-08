La valeur du jour à Wall Street - Workday grimpe après une solide performance trimestrielle

(AOF) - Workday (+10,70% à 255,80 dollars) bondit à Wall Street au lendemain de la présentation de résultats meilleurs qu’attendus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025. "Workday a réalisé un solide trimestre de croissance et d'expansion de sa marge opérationnelle, alors que les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à travers le monde se tournent de plus en plus vers Workday comme partenaire de confiance pour naviguer dans l'avenir du travail", a déclaré Carl Eschenbach, PDG du groupe.

Sur cette période, les revenus du groupe s'élevaient à 2,085 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,7% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2023/2024. Il était attendu à 2,07 milliards de dollars. Les revenus d'abonnement s'élevaient à 1,903 milliard de dollars, soit une augmentation de 17,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

Sur ce second trimestre, le bénéfice net ressort à 132 millions de dollars contre 79 millions sur la même période un an auparavant.

Le bénéfice net dilué par action s'est élevé à 0,49 dollar, contre 0,30 dollar.

Le bénéfice ajusté par action ressort à 1,75 dollar, dépassant l'estimation des analystes : 1,65 dollar.

Le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines indique aussi que son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 111 millions de dollars sur ce trimestre contre 36 millions de dollars il y a un an.

Son résultat opérationnel ajusté s'élève à 518 millions de dollars, soit 24,9% du chiffre d'affaires, contre 421 millions de dollars il y a un an.

Les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 516 millions de dollars, contre 360 ​​millions de dollars l'année précédente.

Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes de Workday s'élèvent à 3,72 milliards de dollars et son résultat net à 239 millions de dollars contre respectivement 3,15 milliards de dollars et 79 millions de dollars un an avant.

Le conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions qui pourrait atteindre 1 milliard de dollars.

"Nous restons concentrés sur l'équilibre des investissements ciblés dans nos domaines de croissance tout en améliorant l'efficacité dans l'ensemble de l'entreprise tout en tirant parti de la puissance de la plateforme. Nous constatons un environnement macroéconomique cohérent avec celui du dernier trimestre et réitérons nos prévisions de revenus d'abonnement pour l'ensemble de l'exercice 2025", explique Zane Rowe, directeur financier de Workday.

Pour l'exercice 2024/2025, Workday table sur des revenus d'abonnement compris entre 7,7 et 7,725 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 17%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.