La valeur du jour à Wall Street - Western Digital bien placé au sein de l'indice S&P 500

(AOF) - Western Digital (+9,17% à 72,40 dollars) se glisse parmi les principales progressions de l'indice S&P 500, galvanisé par la présentation de résultats plus solides qu'escompté. Le fabricant de disques durs a bénéficié de la forte demande pour ses produits destinés à des applications destinées au cloud. Ils ont représenté 54% de ses revenus totaux. Neutre sur la valeur, UBS a relevé son objectif de cours de 72 dollars à 78 dollars.

Au premier trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 481 millions de dollars, ou 1,35 dollar par action contre une perte de 700 millions de dollars un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le profit par action ressort à 1,78 dollar, supérieur de 6 cents au consensus. Le chiffre d'affaires s'est envolé de 49% à 4,095 milliards. Les analystes visaient cependant 4,12 milliards de dollars.

"Les performances de Western Digital au cours du premier trimestre fiscal témoignent de notre engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et de la discipline en matière d'investissement en capital. L'accent que nous mettons sur la qualité et la fiabilité durables, grâce à une innovation de pointe et à un portefeuille diversifié, nous a permis de cibler les marchés finaux les plus attrayants afin d'améliorer la rentabilité", s'est félicité David Goeckeler, PDG de Western Digital.

Sur le trimestre en cours, il vise un bénéfice par action ajusté entre 1,75 dollar et 2,05 dollars pour des ventes entre 4,20 et 4,40 milliards de dollars. Le marché anticipe respectivement 1,93 dollar et 4,34 milliards de dollars.

