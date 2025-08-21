 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street- Walmart sanctionné malgré le relèvement de ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 21/08/2025 à 17:22

(AOF) - Walmart fléchit de 4,19% à 98,27 dollars. Malgré des perspectives annuelles revues à la hausse, les investisseurs boudent l'action de la société qui a manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026. Une première en 13 trimestres. Il est ressorti à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Selon Bloomberg, la multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution n'avait plus publié un bénéfice par action inférieur aux attentes depuis plus de trois ans.

Sur cette période, le bénéfice net ressort à 7,03 milliards de dollars (contre 5,93 milliards attendus), soit un bond de 56,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le groupe a, par ailleurs, engrangé un chiffre d'affaires de 177,40 milliards de dollars sur ce deuxième trimestre, en hausse de 4,8%, là où le consensus ciblait 175,93 milliards de dollars.

Les ventes comparables totales aux États-Unis ont progressé de 4,6%, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,8%. Les ventes en ligne ont progressé de 25%.

En revanche, le résultat d'exploitation a reculé de 8,2% à 7,3 milliards de dollars.

" Nous maintenons nos prix aussi bas que possible, aussi longtemps que possible en dépit de d'augmentation des coûts des marchandises due à la politique commerciale ", a expliqué le PDG, Doug McMillon.

Dans ce contexte, Walmart a relevé ses perspectives de ventes pour l'ensemble de cet exercice, prévoyant désormais une croissance annuelle comprise entre 3,75% et 4,75%, contre une fourchette précédente de 3% à 4%.

Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,52 et 2,62 dollars, contre une fourchette antérieure de 2,50 à 2,60 dollars.

Quant au résultat opérationnel ajusté, il est toujours attendu en croissance entre 3,5 et 5,5%.

En outre, pour le troisième trimestre, Walmart s'attend à une hausse de ses revenus de 3,75% à 4,75%, hors effets de changes et un bénéfice par action qui devrait être compris entre 58 et 60 cents. Une augmentation entre 3 et 6% du résultat opérationnel sur ce prochain trimestre est également attendue.

Hier, son concurrent Target s'est replié de 6,37% à la Bourse de New York dans le sillage d'une publication trimestrielle décevante qui s'accompagnait de la nomination d'un nouveau directeur général à compter du 1er février 2026.

