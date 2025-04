La valeur du jour à Wall Street - Walmart confirme ses prévisions annuelles malgré les droits de douane

(AOF) - Walmart s'adjuge 3,01% à 84,23 dollars au sein d'un marché américain s'inscrivant en ordre dispersé. En amont de sa journée investisseurs, le géant américain de la distribution a réaffirmé ses prévisions annuelles pour l'exercice 2026, à savoir une augmentation des ventes comprise entre 3 % et 4 % et une augmentation du résultat d'exploitation ajusté comprise entre 3,5 % et 5,5 %.

Pour le premier trimestre, le groupe vise toujours 3 à 4% de croissance du chiffre d'affaires, mais sa guidance de croissance du profit opérationnel va désormais de +0,5 à +2%, le groupe faisant référence aux risques liés aux tarifs douaniers.

Walmart, qui est le plus grand importateur américain de marchandises conteneurisées, risque de subir le contrecoup des droits de douane imposés par Donald Trump, principalement aux pays asiatiques qui fournissent au distributeur toutes sortes de produits, des vêtements aux jouets.

Les droits de douane "réciproques" imposés par Donald Trump à des dizaines de pays sont entrés en vigueur ce mercredi, y compris un droit de 104 % sur les marchandises chinoises. Pékin a répliqué en imposant des droits de douane de 84 % sur les produits américains à partir de demain, contre 34 % précédemment annoncés.

Le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a précisé ce mercredi que "le résultat d'exploitation est devenu plus difficile à prévoir" sur fond de guerre commerciale sino-américaine.

"Nous avons appris à gérer les périodes de turbulences", a déclaré le directeur général de Walmart, Doug McMillon, lors de la réunion de deux jours avec les investisseurs qui a débuté hier.

"Et bien que nous ne sachions pas tout ce qui va se passer... , nous savons quelles sont nos priorités. Nous connaissons nos priorités et notre objectif, et nous nous attacherons à maintenir des prix aussi bas que possible", a-t-il ajouté.

Selon un rapport de Reuters datant de novembre 2023, 60% des importations de Walmart proviennent de Chine, tandis que le Vietnam reste l'un de ses cinq principaux fournisseurs.

