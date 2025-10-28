La valeur du jour à Wall Street - UPS optimiste sur ses prévisions de ventes et de marge opérationnelle

(AOF) - UPS bondit de 7,99% à 96,34 dollars à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables. Sur cette période, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars contre 22,2 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net est en repli en glissement annuel, passant de 1,53 milliard à 1,31 milliard de dollars. Bien qu'ils soient en recul, les ventes et le bénéfice net ont dépassé le consensus des analystes FactSet. Ils anticipaient respectivement 20,83 milliards de dollars et 1,10 milliard de dollars.

Aux Etats-Unis, les revenus ont diminué de 2,6% à 14,22 milliards de dollars, principalement en raison d'une baisse attendue du volume. En revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,9% à l'international, grâce à une augmentation de 4,8% du volume quotidien moyen.

Pic d'activité attendue pour les fêtes de fin d'année

Sur ce troisième trimestre, le spécialiste du transport de colis a affiché une marge opérationnelle ajustée consolidée de 10%, contre 8,9% il y a un an à la même période.

Le bénéfice dilué par action ajusté ressort à 1,74 dollar contre 1,76 dollar un an avant. Il est supérieur au consensus de 1,30 dollar.

"Nous effectuons le changement stratégique le plus important de l'histoire de notre entreprise. Alors que la saison des expéditions pour les fêtes approche, nous sommes en mesure d'atteindre le pic le plus efficace de notre histoire tout en offrant un service de pointe à nos clients pour la huitième année consécutive", a souligné Carol Tomé, présidente-directrice générale d'UPS.

Via son initiative Fit to Serve qui a pour but de restructurer les activités de l'entreprise et de créer un modèle d'exploitation plus efficace et mieux adapté à la dynamique du marché, UPS a réduit ses effectifs d'environ 14 000 postes principalement au sein de l'équipe de direction. De plus, 34 000 autres emplois opérationnels ont été supprimés.

Sur ce trimestre, UPS a conclu une transaction de cession-bail portant sur cinq actifs immobiliers, qui a généré une plus-value avant impôts de 330 millions de dollars au sein de la division Supply Chain Solutions (chaîne logistique) et a contribué à hauteur de 0,30 dollar au bénéfice dilué par action. "Cette transaction s'inscrivait dans la stratégie d'investissement plus large de l'entreprise, visant à monétiser certains actifs immobiliers afin de les réinvestir dans la croissance, les baux étant structurés pour assurer la continuité opérationnelle", explique l'entreprise.

Côté perspectives, pour le quatrième trimestre de 2025, UPS prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars et une marge opérationnelle ajustée non-GAAP d'environ 11-11,5%.

Selon des données LSEG, les analystes tablent sur les trois derniers mois de cette année sur des revenus quasiment en ligne avec les attentes : 23,8 milliards de dollars.

Lors de cette publication trimestrielle, l'entreprise américaine de livraison et de logistique n'a toujours pas indiqué si elle réitérait ses objectifs annuels. Fin janvier dernier, UPS avait livré ses prévisions pour l'exercice 2025 : un chiffre d'affaires d'environ 89 milliards de dollars (contre 91,1 milliards de dollars en 2024) et une marge d'exploitation d'environ 10,8% (contre 9,3% en 2024).

De surcroît, UPS a confirmé pour 2025 que les dépenses d'investissement devraient atteindre environ 3,5 milliards de dollars. Un versement d'environ 5,5 milliards de dollars de dividendes est aussi attendu, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. La société a rappelé avoir atteint son objectif d'environ 1 milliard de dollars de rachats d'actions.

